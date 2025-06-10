Danıştay’da görev yapan Tetkik Hakimi A.H., başından silahla vurulmuş halde bulundu. Durumu ağır olan hakim, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
Ankara’da görev yapan A.H.’nin bayram izni dolayısıyla memleketinde bulunduğu öğrenildi. Tedavisi hastanede devam ediyor.
'İNTİHAR GİRİŞİMİ' İDDİASI
Batman Barosu'ndan Rostem Siyahtaş ise sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, hakim A.H.'nin intihar girişiminde bulunduğu yönünde bilgi edindiklerini belirtti.
Olaya ilişkin resmi makamlardan bir açıklama ise yapılmadı.
Kaynak: Cumhuriyet