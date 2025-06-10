Bursa’daki konkordato başvurularına bir yenisi daha eklendi. 2014 yılında kurulan ve ilk ürününü 2020 yılında piyasaya süren Farmavip, 2022 yılına kadar 1 milyondan fazla kutu ilaç satışı gerçekleştirmişti. 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi”ne layık görülen firma, Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 bin metrekarelik bir arazi üzerinde, 2.900 metrekare kapalı alanı bulunan fabrikanın inşaatına kendi öz kaynaklarıyla başlamıştı.

Penisilin üretimi için tasarlanan fabrikada, Co-Amoksilav grubu ilaçların da üretimi planlanıyordu.

MAHKEMEDEN KONKORDATO KARARI

Mali sıkıntılar yaşayan firma, yeniden yapılanma sürecine girebilmek ve olası risklere karşı korunmak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunmuştu.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, firmaya öncelikle geçici konkordato mühleti tanıdı.

Süreç kapsamında, firmaya mali danışman olarak SMMM Atilla Aksu ve Eczacı Atakan Turan konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Mahkeme, 28 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere firmaya 1 yıllık kesin mühlet verilmesine karar verdi.