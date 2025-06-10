Elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma alınan ve 65 saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenleniyor.

48 yaşında hayatını kaybeden Zeyrek, Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek. Cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne getirildi ve burada ilk tören gerçekleştirildi.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra çok sayıda parti yöneticisi katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da törene katılan isimler arasında yer aldı.

Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’in törende ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek cenaze töreninde konuştu. Zeyrek, "O Manisa sevdalısı bir insandı. Yapacak çok işim var diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı" diyerek Manisalılardan helallik istedi.

"O varken gözüm arkada kalmıyordu"

CHP Genel Başkanı Özel ağlayarak yaptığı konuşmada "Ferdi benden daha fazla Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine çocuklarına. Yunusemre Belediye Başkanı olmak istiyordu. Ben sen büyükşehire aday olacaksın sen alırsın burayı dedim. Bir mucize gerçekleştirdi yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 aldı. O varken gözüm arkada kalmıyordu o gitti ne yapacağız bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

CHP, Avcılar mitingini erteledi

Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğluda Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da cenaze törenine katılacağı açıklandı.

Öte yandan CHP'nin yarın yapacağını duyurduğu Avcılar mitingi de bir sonraki haftaya ertelendi.