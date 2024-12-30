Başkan Hacıosmanoğlu’nun mesajı şöyle:

"Sevgili Futbol Ailemiz

Öncelikle yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya güzellikler getirmesini diliyorum.

Türk futbolunun marka değerini daha da yükseltmek, uluslararası arenada başarı sağlamak için göreve talip olduk. Her formaya ve renge eşit mesafede kalma şiarıyla çıktığımız yolculuğumuzda bize destek olan güzide kulüplerimize, yapıcı eleştirilerde bulunan tüm futbol sevdalılarına, elini taşın altına koyan mesai arkadaşlarıma ve gerek sahada gerek televizyonları başında bu güzel oyunu yakından takip eden futbolun asıl sahibi taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.

2024’te futbolumuz adına gurur verici başarılar elde ettik. A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkemize çeyrek final sevinci yaşattı. Bizi, dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde başarıyla temsil eden A Milli Takımımıza teşekkür ediyoruz. UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme şansını son anda kaçırdık. Yeni yılda play-off aşamasında Macaristan’ı geçerek tarihimizde ilk kez A Ligi’nde yer almak istiyoruz. 2025 yılında Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. Büyük bir uyum içerisindeki A Milli Takımımızın elemeleri geçerek 24 yıllık Dünya Kupası özlemimize son vereceğine inanıyoruz.

Tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde play-off oynayan Kadın Futbol Milli Takımımız yeni yılda UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselmek için önemli sınavlar verecek. Kadın A Milli Takımımıza bu yolculuğunda başarılar diliyoruz.

Kulüplerimiz, yeni yılda Avrupa kupalarında elde edecekleri başarılarla ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bu da ülkemizin UEFA sıralamasında daha da yukarılara çıkmasını sağlayacak ve gelecek dönemlerde Avrupa’da sahne alacak takım sayımızı artıracaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunun sportif gelişiminin, finansal sürdürülebilirliğinin, saha içi ve saha dışı adil rekabet ortamının tesis edilmesi için çalışmalarımızı samimiyetle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni yılda tüm enerjimizi Türk futbolunun gelişmesi için harcayacağız. Bu doğrultuda kulüplerimizle iş birliğimizi daha da artıracağız.

Hakemlik konusunda yeni bir sistemin ilk adımlarını attık. Yeni sezonla birlikte hakem atamalarında kulüplerin aktif rol almasını istiyoruz.

Türk gençliğinin potansiyelini ortaya koyarak futbolumuzu dünyanın önde gelen liglerinden biri haline getirmeliyiz. Bunun için de pozitif bir futbol iklimine ihtiyacımız var. Kavga ve tartışma yerine yardımlaşma ve karşılıklı anlayış kültürüyle hareket etmemiz gerekiyor.

Türkiye, bölgenin lider ülkesi. Tarihten gelen bu sorumluluğun bilinciyle biz de futbolda ülkemizi Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen liglerinden biri yapma misyonuyla hareket ediyoruz.

Türk futbolunun gelirlerini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu doğrultuda gerek milli takımlar gerek profesyonel ligler için yeni iş birlikleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Federasyonumuza destek sağlayarak Türk futboluna hizmet eden iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.

Sevinçleri ve üzüntüleriyle 2024’ü geride bırakıyoruz. Önümüzde yeni bir yıl, yeni umutlar ve hedefler var. Bu vesileyle tekrar 2025 yılının futbol ailemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."