Türkiye Futbol Federasyonu’nun çeşitli departmanlarında görev yapan profesyonellerden oluşan bir ekip, A Milli Takım’ın EURO 2024’te Almanya’da merkez kamp yeri olarak kullanacağı Sporthotel Fuchsbahtal’da iki gün süren incelemelerde bulundu ve otel yetkilileriyle toplantılar yaptı.

Milli takımlar, seyahat ve konaklama, stadyum ve güvenlik, pazarlama, kurumsal iletişim, bilgi işlem departmanlarına mensup personelin yanı sıra bir de çim uzmanı yer aldığı ekibin çalışmalarına Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da katıldı. Ayrıca, Hannover Havalimanı’nda Alman polisi, Türk Hava Yolları ve havaalanı yetkilileriyle birlikte A Milli Takım kafilesinin yolculuğuna ilişkin bir toplandı düzenlendi. Havalimanı ve otelde yapılan toplantılara T.C. Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ve beraberindeki heyet ile Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Volkan Sazak da yer aldı.

Sporthotel Fuchsbahtal’ın sahibi ve işleticisi konumunda bulunan Aşağı Saksonya Eyalet Futbol Federasyonu’nun (NFV) başkanlığını yürüten Ralph-Uwe Schaffert, dünyanın önde gelen çok sayıda kulübünün ve Türk takımının geçmişte bu tesisi tercih ettiğini belirterek, Türkiye Milli Takımı’nı burada ağırlamaktan büyük memnuniyet ve gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Departmanı Direktörü Buğra İmamoğulları, Schaffert’e konukseverliği için teşekkür ederek kendisine milli takım forması hediye etti.