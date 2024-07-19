Dün gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. TFF tarihinin en tartışmalı başkanlarından biri olarak görülen Mehmet Büyükekşi, sadece 5 oy farkla seçimi kaybetti. Yeni başkan, İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Büyükekşi yönetimi ise büyük bir hüsran yaşadı.

Servet Yardımcı'nın Çekilmesi

Seçim sürecinde Servet Yardımcı'nın tehditlerle adaylıktan çekilmesi kamuoyunda infial yarattı. Yardımcı'nın yarıştan çekilmesi, seçimlerin seyrini tamamen değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tutumu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yaptığı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF seçimlerinde nötr kaldığını iddia etti. Özdemir'in kulis bilgilerine göre Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'yi ne destekledi ne de desteklemedi.

Göksel Gümüşdağ'ın Rolü

Özdemir'in açıklamalarına göre, Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanlığına tekrar aday olması konusunda külliyeyi ikna eden isim, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ oldu. Gümüşdağ'ın Büyükekşi'yi destekleyerek külliyeyi ikna ettiği iddia edildi. Özdemir, Gümüşdağ'ın Başakşehir FK'nın AK Parti ile yakın ilişkisini de vurguladı.

Özdemir'in Değerlendirmesi

Cüneyt Özdemir, TFF seçimlerinin sadece bir futbol federasyonu seçimi olmadığını, son yıllarda yaşanan siyasi iklimin bir yansıması olduğunu belirtti. Özdemir, Büyükekşi'nin başarısız olduğunu ve eleştirilerin hedefi haline geldiğini ifade etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF başkanlığına seçilmesiyle birlikte, Türkiye futbolunda yeni bir dönem başladı. Büyükekşi'nin adaylık süreci ve Servet Yardımcı'nın çekilmesi ise hala tartışılmaya devam ediyor.