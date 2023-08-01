Doğugücü Başkanı Yasin Uçkun, TFF yönetimine sitem etti. "Amatör futbolun gerçeklerini yaşamayan bilemez.Yaşadıkça daha neler tecrübe edicez diye düşünüyorum. Bursa Doğugücü Spor Kulübü başkanı olarak sezon başı planlamamızda transfer ediceğimiz oyuncuların listesinde mevkisinin ilk sırasında olan,Haziran ayı başında anlaştığımız ve oyuncuyu aldığımızdan dolayı bir çok oyuncuyu elediğimiz gerçeğini düşünürsek. Koskoca bir camianın emeğini,çabasını,gayretini,ekonomik anlamda canla başla mücadele eden yöneticilerimizi,renklerine gönül vermiş taraftarımızı hiçe sayan 60-70 bin TL fazla para alıcak diye,bu değerleri görmezden gelip

hiçe sayan oyuncuları gördükçe gerçekten adam olmanın ne denli zor olduğunu bir kez daha anlıyorum. Sosyal medyada yıllardır bu sıkıntılı süreci yaşayan kulüplerimizin,bu yaşadıklarını her transfer döneminde yaşayıp dile getirmelerine rağmen.TFF yetkililerinin hiçbir çözüm üretmeden sessiz kalmalarını şaşkınlıkla izliyor,bundan habersiz olma ihtimallerinden dolayı bir şey yapmadıklarını düşünüyorum.Çaresiz kalan ve elinden hiçbir şey gelmeyen kulüplerimiz için,ne yapabiliriz diyen bir TFF yetkilisi çıkmıcak mı??Bağlayıcı bir sözleşme ya da transfer tescil dönemini erken başlatıp oyuncuların vize ve Lisans işlemlerini anlaştığı gün yapabilmesi gibi basit,bir çocuğun dahi aklına gelebilicek kolay çözümleri üreticek idareciler istiyoruz. Temmuzun 31 inde sezonun statüsünü açıkladıklarını,her sene +1 yaş olan genç kontejyan zorunluluğunu bu sene +2 yaşa çıkarıp 2 oyuncuyu da oynatma zorunluluğu getiren TFF yetkililerine soruyorum???

1-Bunları yaparken bugün Ağustos ayına geldiğimizi ve tüm kulüplerin 2001 doğumlu genç oyuncuları kontejyan diye aldığını ve ödemelerini yaptığını düşünmediniz mi gerçekten ??

2-Liglerin başlangıç tarihini ne zaman açıklamayı düşünüyosunuz,biz antrenörler hangi tarihe göre planlama yapalım??

3-Bu ligi gerçekten hiçe sayıyorsanız söyleyin,bu kadar büyük camianın ümitlerini,hayallerini yok sayamazsınız

4-Tam 3,5 aydır bunları düşünmemiş olamazsınız,eğer öyleyse gerçekten ülkemin en ilgi çekici ve en heyecanlı ligi diyebiliceğimiz BAL liginin kaderine yön verenlerin tekrar tekrar onlarca kez düşünüp karar vermesi gerektiğini dile getirmek istediğimi bildirmek istedim.

2022-2023 sezonunun statüsünün aynısının bu sene de devam etmesini temenni ediyorum,TFF yetkililerinin bu son dakika almış oldukları yanlış karardan en kısa zamanda dönmelerini diliyorum.

Genç oyuncuları desteklemelerinin sonuna kadar arkasında olduğumuzu da bildirmek isterim,bunu doğru zamanda bildirdiklerinde tüm kulüplerimizin desteğini alıcaklarından da hiç şüphem yoktur

Saygılarımla....

YASİN UÇKUN