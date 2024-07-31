1 Ağustos itibarıyla, iç hat uçak biletleri için belirlenen tavan fiyatı önemli bir artış gösterdi. Yeni düzenlemeye göre, iç hat biletlerinin tavan fiyatı 3253 liradan 4003 liraya yükseltildi. Bu artış, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılında belirlenen iç hat biletlerinin tavan fiyatının ilk kez artırılmasıyla gerçekleşti.

Yeni fiyat düzenlemesi 1 Ağustos itibarıyla geçerli olmaya başladı. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, uçuş tarifelerine güncellenmiş tavan fiyatları yansıttı. Buna göre, biletlerin yüzde 80'i 2503 TL olarak satışa sunulacakken, geri kalan yüzde 20'lik kısmı ise 4003 TL olarak fiyatlandırılacak.