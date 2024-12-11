İstanbul’dan havalanan Türk Hava Yolları ve Pegasus uçaklarına, kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım çarptı. Güvenlik önlemleri gereği, her iki uçak da havalimanına geri dönmek zorunda kaldı.

THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini yapan uçağına İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet etti. Uçağın pilotu, dönüş kararı alındığını uçuşun emniyeti ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Çukurova seferini yapan TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçağa, kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım çarptı. . Bu durum üzerine pilotlar, uçağın incelenmesi için Sabiha Gökçen'e geri dönme kararı aldı.

Yolcular uçaktan indirildikten sonra, yerine yeni bir uçak tahsis edilerek yolcular bu uçağa yönlendirildi. Yeni sefer, TC-RDY tescilli A321neo tipi uçakla 23:40'ta yapılması bekleniyor.