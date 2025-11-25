Bakanlık verilerine göre, yılın ilk on ayında 46 ilde ihracat artışı gerçekleşti. Aynı dönemde 29 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaştı.

2025 Ocak–Ekim döneminde Türkiye'nin toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 224,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ekim Ayının Şampiyonu İstanbul

2025 yılının Ekim ayı faaliyet illeri bazında incelendiğinde, İstanbul 4 milyar 859 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 3 milyar 19 milyon dolar ile Kocaeli takip etti. Üçüncü sırada 1 milyar 929 milyon dolarlık ihracatla İzmir bulunurken, Bursa 1 milyar 821 milyon dolar ile dördüncü oldu. Ankara ise 1 milyar 107 milyon dolarlık ihracatla beşinci sırada yer aldı.

İhracat Artışında Kocaeli İlk Sıraya Yerleşti

Geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illerinin ihracat artışları karşılaştırıldığında ilk beş sırada dikkat çekici yükselişler görüldü.

• Kocaeli, 191 milyon dolarlık artışla ilk sıraya yerleşti.

• İzmir, 173 milyon dolarlık artışla ikinci sırayı aldı.

• Çorum, 135 milyon dolarlık yükselişle üçüncü oldu.

• Yalova, 119 milyon dolarlık artışla dördüncü sırayı aldı.

• Bursa, 90 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.