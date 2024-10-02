Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan yenilenmiş ürün sistemi, Dünya Bankası ve Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) tarafından verilen Tüketicinin Korunması Yarışması’nda ödüle layık görüldü.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerin korunması için devreye aldığımız yenilenmiş ürün sistemimiz Dünya Bankası tarafından ödüle layık görüldü.

Tüketicinin Korunması Yarışması, Dünya Bankası'nın Uluslararası Rekabet Ağı ile birlikte son 10 yıldır düzenlediği Rekabet Savunuculuğu yarışmasını tamamlayıcı bir çalışma olarak tüketici haklarını koruma konusunda iyi uygulamaları, düzenlemeleri ve sektörel uyumu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Türkiye, yenilenmiş ürün sisteminin kurulması ve geliştirilmesine yönelik olarak yurt içi paydaşlarla mevzuat hazırlama, uygulama ve izleme adımlarında yürüttüğü iş birliği sayesinde ‘Üçüncü taraflarla iş birliği’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

YENİLENMİŞ ÜRÜN SİSTEMİ DÜNYADAKİ ÖNCÜ UYGULAMALAR ARASINDA YER ALIYOR

Yenilenmiş ürün sistemi, cep telefonu ve tablet gibi ikinci el piyasasında sıklıkla alışverişe konu olan teknolojik ürünlerin belirli bir standartta yenilenmesi, ithalatın azaltılması, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılarak israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi amacıyla 2020 yılında Ticaret Bakanlığı’nca devreye alındı.

Uygulamanın yaygınlaşması amacıyla, bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsolları da sisteme dahil edilerek, bu ürünler Ticaret Bakanlığı’nın yetki verdiği 22 yenileme merkezi tarafından yenilenip güvenli ve garantili şekilde tüketicilere sunuluyor. Ticaret Bakanlığı, geliştirdiği öncü uygulamalarla tüketicilerin ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.