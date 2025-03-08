Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Ailemizi Genişletiyoruz!" ifadelerine yer verilirken, alımların farklı kadrolarda gerçekleştirileceği belirtildi.  

Buna göre, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu olmak üzere toplamda 988 personel istihdam edilecek. Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok farklı pozisyon için başvurular alınacak.  

Ticaret Bakanlığı, yeni çalışma arkadaşlarını aralarına katmak için sürecin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacak.

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Kaynak: Haber merkezi