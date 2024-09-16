15 Eylül 2024 itibarıyla 1.274 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 327.376.495,50 TL idari para cezası uygulandı. Bakanlık, fiyat istikrarını korumak ve haksız kazanç sağlanmasını önlemek amacıyla tüm Türkiye genelinde denetimlere devam ediyor.

Yılın başından itibaren fahiş fiyat uygulamalarına yönelik denetimler kapsamında 45.318 gerçek ve tüzel kişi incelendi ve kurallara uymadığı belirlenen 691 kişi ya da kuruma toplamda 197.610.314,50 TL ceza kesildi. Ayrıca, otomotiv, emlak ve kuyum sektörüne yönelik yapılan denetimlerde toplam 129.766.181,00 TL ceza uygulandı. Otomotiv sektöründe stokçuluk yapan 68 firmaya 75.013.928,00 TL, emlak sektöründe 392 kişiye 30.152.253,00 TL, kuyum sektöründe ise 123 kişiye 24.600.000,00 TL idari para cezası verildi.

Bakanlık, fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla 81 ilde denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı ve ticari etiğe aykırı faaliyetlerin devam etmesi durumunda cezai yaptırımların artacağını belirtti.