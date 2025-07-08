Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemeler doğrultusunda üretici, tedarikçi ve perakendeciler arasındaki ticari ilişkilerde haksız ticari uygulamaların yasaklandığı hatırlatıldı. Süt sektöründe ise son dönemde üretici ve tedarikçilerin haksız uygulamalara maruz kaldığı ve ödeme gecikmeleri yaşandığı yönünde çok sayıda şikayet alındığı ifade edildi.

Özellikle küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerin korunması amacıyla denetim başlatıldığı belirtilen açıklamada, denetimler sonucunda dört büyük süt şirketinin, küçük üretici ve tedarikçilere yönelik haksız ticari uygulamalarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. Söz konusu şirketlere toplam 58,3 milyon TL idari para cezası kesildi.