Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in örnek hayatını genç nesillere tanıtmak, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen sınavda başarılı olan öğrenciler, ödüllerini İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin’in elinden aldı.

F3B5Da10 1924 4649 97A7 B7095990C90DPrograma AGD İnegöl Şube Başkanı Eyüp Aydınlı da katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin gösterdiği gayret ve başarı takdirle karşılanırken, Siyer-i Nebi Sınavı’nın gençlerin manevi gelişimine önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

2F2Ac9Ce E1B6 43Dd 8325 Bf2092750333AGD İnegöl Şube Başkanı Eyüp Aydınlı, Siyer-i Nebi Sınavı’nın yalnızca bir bilgi yarışması olmadığını belirterek, öğrencilerin Peygamber Efendimiz’in hayatını, ahlakını, merhametini, adaletini ve örnek şahsiyetini daha yakından tanımasına vesile olan kıymetli bir çalışma olduğunu söyledi.

Programda sınavda derece elde eden öğrenciler tek tek tebrik edilerek ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin başarılarının aileleri, öğretmenleri ve eğitim camiası adına gurur verici olduğu vurgulandı.

6B8D007D D54F 46C8 Ad9C 58F213Dac246Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Temsilciliği, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, bilinçli, çalışkan ve örnek bireyler olarak yetişmesi adına çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: BÜLTEN