Bursa Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 19.00'da oynanacak Bursaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçını dev ekranda izlemek üzere Bursalıları Merinos Parkı Çarşı Sahne’ye davet etti. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Hep destek, tam destek! Bursaspor'umuzun yanında olmak için dev ekran karşısında buluşalım!" ifadelerine yer verilerek, taraftarlar maçı birlikte izlemeye davet edildi.

Maç heyecanı, Bursaspor taraftarlarını bir araya getirecek bu organizasyonla dolu dolu yaşanacak.