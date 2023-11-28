Tin Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vettiyni vezzeytuni

2- Ve turi siyniyne

3- Ve hazelbeledil’emiyni

4- Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin

5- Sümme redednahü esfele safiliyne

6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun

7- Fema yukezzibuke ba’du biddiin

8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

Tin Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Andolsun o incire, o zeytine,

2- Sinin (Sina) dağına

3- ve bu güvenli beldeye ki,

4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.

6- Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.

7- O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?

8- Allah hakimlerin hakimi değil mi?

Tin suresi konusu

Tint suresi 95. sırada yer almaktadır. Surenin 1. ayetinde geçen ve “incir” anlamına gelen “Tîn” kelimesi sureye adını vermiştir. Tin suresi, Vettiyni, vettini suresi, duası olarakta bilinmektedir.

Tin suresinin konusunda bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış, kötü ahlâkın bu değeri düşürdüğü ifade edilmiştir. İman edip iyi işler yapanlar övülmüş, hesap ve cezayı yalan sayanlar kınanmış, hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu bildirilmektedir.