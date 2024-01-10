Bursa’nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ankara’dan İnegöl’e seyir halinde olan Ali O. yönetimindeki 59 AEL 780 plakalı tır, İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta bekleyen Süleyman A. yönetimindeki 34 FPS 392 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savruldu.

Kazada Fatma K. (50), İsmail A. (26) ve Kerem A. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.