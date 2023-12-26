Sakarya’da tır şoförünü rehin alarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişine kadar kaçan ve yaşananları sosyal medyada canlı yayın açarak paylaşan şahıs, uyuşturucuya başlamadan önce ilçede örnek kişi olarak gösteriliyormuş.

Sakarya’da çeşitli suçlardan araması bulunan Fatih B. isimli şahıs, 23 Aralık tarihinde tır şoförünü rehin alarak kaçmıştı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli geçişinde yolu kesilen Fatih B., polis ve jandarma ekiplerine ateş açmış, şüpheli kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söylemişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın telefonla ikna ettiği Fatih B. teslim olmuştu. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Fatih B., ifadesinin ardından dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucunun ibretlik hikayesi

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan tutuklu şahsın, uyuşturucu kullanmadan önce Akyazı ilçesinde iş yeri olduğu ve çoğu kişi tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi. Şahsın çevresinden edinilen bilgilere göre, saygılı ve örnek bir kişi olan Fatih B.’nin uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra değiştiği, saldırganlaştığı öğrenildi.