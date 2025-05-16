Zirveye katılan Avrupa ülkelerinin liderleri, toplantı öncesinde Tiran’daki Opera binasında gerçekleştirilen açılış törenine katıldı.

Törenin en dikkat çekici anlarından biri, liderlerin yapay zekâ ile oluşturulmuş bebeklik halleriyle "Arnavutluk’a hoş geldiniz" mesajı vermeleri oldu. Yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan bu sürpriz karşısında bazı liderler gülümsemekten kendini alamazken, bazıları ise ciddi duruşlarını korudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bebeklik görüntüsünü tebessümle izlediği gözlemlendi.

Gösterinin devamında yine yapay zekâ desteğiyle hazırlanan ikinci bir bölümde, Arnavutluk tarihinde önemli yer edinmiş bazı şahsiyetlerin fotoğrafları sunuldu. Tören, ülkenin geleneksel halk danslarının sahnelenmesiyle son buldu. Zirveye Avrupa'nın 27 ülkesinden liderler katılıyor.