Yaşanan trajik olayda 70 yaşındaki Hayrettin T., dün saat 17.40 sularında gerçekleşen bir tartışma sonucunda, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan dünürünün 3 oğlu ve damadını av tüfeğiyle öldürdü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, cinayetin şoku bölgeyi sardı.

Kurbanlar, 39 yaşındaki İmran Karakoç, 36 yaşındaki Osman Karakoç, 27 yaşındaki Adnan Karakoç ve 46 yaşındaki Bedrettin Deniz olarak belirlendi. Hayrettin T.'nin dünürünün ailesiyle önceden yaşanan anlaşmazlıkların olayın tetikleyici sebebi olduğu öğrenildi.

Cinayet sonrasında Hayrettin T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek işlediği cinayeti itiraf etti ve silahıyla birlikte teslim oldu. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale Köyü'nde gerçekleşen olayda, Isparta Valisi Aydın Baruş da yaşanan bu üzücü olayın detayları hakkında bilgi almak üzere bölgeye gitti.

Bu acı dolu olay, bölge halkı arasında büyük bir şok etkisi yaratırken, yetkililer soruşturmanın derinleştirilerek olayın nedenlerini ve arka planını aydınlatmaya çalışıyor.