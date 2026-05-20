Kaza Sinanbey Mahallesi Altıeylül caddesi ile Mitroviça sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Altıeylül caddesinde seyir halinde olan Sürücü Beyza S.(21) yönetimindeki 16 SSV 21 plakalı otomobil, Mitroviça sokakta seyir halinde olan Sürücü Cahit S.(61) yönetimindeki 16 F 2729 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Füsun S.(44) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.