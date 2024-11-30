Kocaeli D100 Karayolu’nda tır ile çarpışan otomobil parçalandı. Kazada otomobilde bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. 3 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kartepe ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. kontrolündeki 34 BBM 516 plakalı MAN marka araç yüklü tır, aynı istikamette giden D.D. idaresindeki 34 TJ 6830 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, tabelaya çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 4’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralanırken, tır sürücüsü ise yara almadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan yaralılar çevre hastaneye kaldırıldı.

3 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.