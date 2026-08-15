Karamürsel Dereköy Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergah yenilendi. Yapılan üstyapı çalışmalarıyla İSU İçme Suyu Arıtma Tesisi ve çevredeki yerleşim alanlarına ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarının ardından bozulan yolları da vakit kaybetmeden yenileyerek ulaşım konforunu artırıyor. Bu kapsamda, büyükşehir belediyesi iştiraki İSU tarafından Karamürsel Dereköy Mahallesi'ne kazandırılan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne ulaşımı sağlayan yol yenilenerek hizmete sunuldu. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki güzergahın 600 metrelik bölümünde arıtma tesisine ulaşımı sağlayan yol için terasman çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 kilometrelik bölümde ise altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yolun üstyapısı yenilendi. Ayrıca güzergâha bağlı bazı sokaklarda da yol yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

3 bin ton PMT kullanıldı

Çalışmalar kapsamında yaklaşık bin metreküp trimer imalatı gerçekleştirilirken, yolun altyapısında 3 bin ton plentmiks temel (PMT) kullanıldı. Üstyapı çalışmalarında ise 2 bin 250 ton binder imalatı yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla Dereköy Mahallesi'nde İSU İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne ve civarındaki yerleşim alanlarına ulaşımı sağlayan yolun standardı yükseltilirken, bölgedeki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi katkı sunuldu.