Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından kentin afet hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Kocaeli Zemin Veri Bankasına bugüne kadar 41 bin 37 zemin verisi dijital olarak işlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, kentin deprem direncini artırmak için jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve mikrobölgeleme çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda Gebze ve Darıca'da yaklaşık 8 bin 700 hektarlık alanda ilçelerin zemin yapısının ayrıntılı olarak incelendiği mikrobölgeleme çalışmaları başlatıldı. Bugüne kadar il genelinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucu elde edilen veriler, kurulan 'Kocaeli Zemin Veri Bankasında' toplandı.

Sistem sayesinde 5 bin 965 araştırma çukuru, 169 bin metreyi bulan 10 bin 964 sondaj verisi ve 24 bin 108 jeofizik çalışma kayıt altına alındı. Toplam 41 bin 37 zemin verisinin dijital ortama aktarıldığı veri bankası; şehir planlaması, kentsel dönüşüm ve afet risk analizlerinde kullanılmak üzere karar vericilere kaynak sağlıyor.

Sismik hareketler 41 istasyonla 7/24 izleniyor

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi (SİDEM) bünyesinde kurulan 41 kuvvetli yer hareketi ivme ölçüm istasyonu ile kentin farklı bölgelerindeki zemin hareketleri 7 gün 24 saat izleniyor. AFAD ile koordineli değerlendirilen bu verilerle risk analizleri yapılıyor.

Teknik altyapının yanı sıra eğitim faaliyetlerine de ağırlık verilen İzmit Seka Kültür Alanı'ndaki SİDEM'de bugüne kadar 129 bin 112 kişiye deprem simülatörü eşliğinde eğitim verildi. Mahallelerde yürütülen gönüllülük çalışmaları kapsamında ise 115 mahallede 2 bin 551 afet gönüllüsüne ulaşıldı.

Öte yandan, SİDEM tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerinden 'Çok Geç Olmadan Hazırlanın: Depremle Yaşamayı Öğrenin Projesi', 56 ülkeden 153 şehrin katıldığı uluslararası organizasyonda dünya birinciliği ödülü; 'Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi Projesi' ise Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü.

'Bugün attığımız her adımda bilimi rehber alıyoruz'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17 Ağustos'un deprem gerçeğini ve hazırlıklı olmanın önemini acı bir şekilde gösterdiğini belirtti. Depremle mücadelenin geçmişten ders alarak geleceğe hazırlanma süreci olduğunu vurgulayan Büyükakın, '17 Ağustos bize deprem gerçeğini ve hazırlıklı olmanın önemini çok acı şekilde gösterdi. Bugün attığımız her adımda bilimi rehber alıyoruz. Depremi önleyemeyiz ancak oluşturacağı riskleri doğru planlama, sağlam bilimsel veriler ve bilinçli toplum anlayışıyla azaltabiliriz. Kocaeli'de zemin araştırmalarından dijital veri yönetimine, deprem izleme sistemlerinden eğitim çalışmalarına kadar bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz. Hedefimiz, geleceğin Kocaeli'sini daha güvenli, daha dirençli ve daha hazırlıklı bir şehir haline getirmektir' ifadelerini kullandı.