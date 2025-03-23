Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Eftal Şehirli ve doktora öğrencisi Abdullah Alesmaeil, tırnak yeme alışkanlığını engellemeye yönelik yapay zeka destekli bir akıllı saat uygulaması geliştirdi.

Bu sistem, el hareketlerini analiz ederek tırnak yeme davranışını tespit ediyor ve kullanıcıyı sesli uyarılarla bilgilendirerek alışkanlığın terk edilmesine yardımcı oluyor. Üç aşamalı bir analiz yöntemiyle çalışan uygulama, hareketi yüzde 93 doğrulukla belirleyerek yüksek bir başarı oranı sağlıyor.

Doç. Dr. Şehirli, sistemin başlangıçta Covid-19 döneminde elin yüzle temasını azaltmayı amaçladığını, ancak daha sonra tırnak yeme alışkanlığını önlemeye yönelik odaklandıklarını ifade etti.

Geliştirilen sistemin, kullanıcı farkındalığını artırarak alışkanlık değişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Geliştirilen bu yenilikçi teknoloji, alışkanlık kontrolüne yönelik dijital çözümler alanında önemli bir adım olarak görülüyor. Yakın gelecekte, uygulamanın farklı platformlara da taşınarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Çalışma, SCI indeksli uluslararası bir dergide makale olarak da yayımlandı.