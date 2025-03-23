Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitti. Sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, akşam saat 19.00 itibarıyla sona erdi. İnegöl halkı da gün boyunca sandık başına giderek oylarını kullandı.

Seçim, İnegöl Merkez, Yenice Merkez, Akhisar Merkez ve Kurşunlu Merkez’de kurulan sandıklarda gerçekleşti. Oy kullananlardan 8 bin 906’sı dayanışma sandıklarında, 1.580’i ise CHP üyesi olarak oy verdi.

Toplamda İnegöl genelinde 10486 seçmen, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere tercihlerini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ön seçiminin tamamlanmasının ardından seçimle İlçe Başkanı Zemci Şahin, ”Ön seçim sandıkları sayımı tamamlandı. Beklentimizin çok üstünde bir katlım oldu. Üyelerimiz ve İnegöl halkı duyarlı davranıp haksızlığa hukuksuzluğa dur demek için haklının yanında olmak İçin sandıklarda oylarını kullandı. Bu sonuç kötü düzene bir uyanış, bir işaret, bir haykırıştır. Sandık sonuçları şöyle: Sandıklarda toplam 10486 kişi oy kullandı.Oy kullanan parti üyemizin sayısı 1580 partimize üye olmayıpta oy kullananların sayısı ise 8906’dır. Oy kullanan tüm üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ülkenin kötü gidişatı durana kadar hak yerini bulana kadar eylemlerimizi devam ettireceğiz. Bu akşam ve her akşam Atatürk Anıtı önünde eylemlerimiz olacak.” dedi.