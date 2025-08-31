Sağlığımızın iyi olup olmadığı noktasında tırnakların çok şey anlattığına dikkat çeken Medicana International İzmir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, tırnakta dikkat edilmesi gereken belirtiler hakkında bilgi verdi. Sistemik hastalıkların vücudumuzda bazı semptomlarla kendini belli ettiğini aktaran Uzm. Dr. Murtaza Çit, "Saçlarda, cildimizde kendini gösteren semptomlar, benzer şekilde tırnaklarda da gün yüzüne çıkabiliyor. Tırnakların şekline, rengine bakarak bazı hastalıklarla ilgili bilgi edinebiliyoruz. Örneğin, demir eksikliğinde tırnaklarda çukurlaşma, kırılma soyulma olabilir. Keza çinko ve biyotin eksikliğinde de tırnaklarda benzer belirtiler görülebilir" sözlerini kaydetti.

Tırnaklardaki değişim gözlemlenmeli

Tırnaklardaki değişimi kontrol ederek bazı hastalıkların tespit edilebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Murtaza Çit, sözlerine şöyle devam etti: "Mesela akciğer hastalıklarında, kronik kalp hastalıklarında tırnaklarda renk değişikliği olabilir. Tırnakların morarması, bu daha çok kronik akciğer ve kalp hastalıklarını düşündürebilir. Çünkü morarmalar, oksijen eksikliği nedeniyle oluşur. ‘Çomak tırnak’ dediğimiz tırnaklarda kalınlaşma, yine kronik kalp hastalığı ve kronik akciğer hastalıklarında görebileceğimiz bulgular olabilir. Bazı kanser türlerinde de tırnaklarda bu tür çomaklaşmalar olabiliyor. Çukur ve kaşık şeklinde tırnaklar daha çok demir eksikliğinde gördüğümüz tırnaklar ama sarı olması daha çok mantar hastalıklarını düşündürebilir. Ayrıca karaciğer hastalıklarının da habercisi olabilir. Kronik karaciğer hastalıklarında ya da karaciğer yetmezliğinde tırnaklarda sararma olabilir. Mantar da yine tırnaklarda sararmaya neden olabilen hastalıklar arasında."

Lekeler ve renk değişiklikleri ciddiye alınmalı

Tırnaklarda görülen beyaz lekelerin her zaman mineral eksikliği sonucu olmadığını dile getiren Uzm. Dr. Murtaza Çit, "Tırnaklarda görülen beyaz lekeler her zaman bir mineral eksikliği olmuyor. Bazı kronik rahatsızlıklara da işaret edebilir. Bu durumu ciddiye almakta fayda var" dedi. Tırnaklarda enine çizgiler olmasının vitamin eksikliğinde görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Murtaza Çit, "Bazen bu çizgiler kemoterapi alan kanser hastalarında da görülebilir. Metabolik hastalık dediğimiz diyabet ve tansiyon gibi hastalığı olanlarda da görülebilir" diye konuştu. Uzm. Dr. Murtaza Çit, sözlerini şöyle tamamladı: "Kırılgan ya da kat kat ayrılan tırnaklar daha çok vitamin eksikliğinden kaynaklanır. Demir, çinko ve biyotin eksikliğinde tırnaklarda incelme, çukurlaşma, kırılma ve soyulma görülebilir. Tüm bu belirtilerde öncelikle bir dahiliye uzmanına görünmekte fayda olacaktır. Detaylı olarak test bakmak gerekmektedir. Kan değerlerine bakılmalıdır. Karaciğer fonksiyonları, şeker fonksiyonları, tansiyon, kolesterol gibi birçok şeye bakmak gerekir, akciğer ve kalp kontrolleri yapılması gerekir. Dolayısıyla tırnaklarda yukarıda bahsettiğim belirtilerden biri ya da birkaçı görüldüğünde zaman kaybetmeden bir uzmana gidilmelidir."