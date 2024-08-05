Tiroid bezinin çalışmasını düzenleyen hormon ise hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonudur. Tiroid bezinden salgılanan 2 ana hormon T3 (triiyodotironin) ve T4 (tiroksin) sağlıklı bir metabolizma için çok önemlidir. Tiroid hormonları; metabolizmanın yanı sıra bağışıklık sistemi, kalp atış hızı, besinlerin enerjiye dönüşmesi ve vücut ısısının düzenlenmesi gibi önemli görevlerde rol alır.

Tiroid hormonlarının az salgılanmasına bağlı olarak oluşan duruma hipotiroidi denir. Bu durumda tiroid bezinin az çalışmasına bağlı olarak metabolizma da yavaşlamış olur. Kilo alma, saç dökülmesi, unutkanlık, uykuya eğilim, kabızlık, adet düzensizliği, halsizlik gibi belirtileri vardır. Metabolizmanın yavaş çalışmasına bağlı olarak hipotiroidi hastaları kolay kilo almakta ve zor kilo vermektedirler. Hipotiroidi diyetinde, sağlıklı beslenme ilkeleri, kişiye özel olarak programlanır ve ideal kiloya ulaşmak hedeflenir. Hipotiroidi diyet listeleri kişinin kan tahlilleri, hayat tarzı ve ağırlık hedefi temel alınarak hazırlanır.

Tiroid hormonlarının fazla salgılanmasına bağlı olarak oluşan duruma ise hipertiroidi denir. Bu durumda metabolizma hızı artar. Hipertiroidi hastalarında çarpıntı, hipertansiyon, ishal, uykusuzluk, adet düzensizliği, sıcak basması, saç dökülmesi, aşırı terleme, hızlı kilo kaybı ve guatr görülebilmektedir. Bu durum kişinin genel sağlığını etkileyeceği için hekim ve diyetisyen desteğini birlikte alması gerekir. Hipertiroidi diyetinde, sağlıklı beslenme ilkeleri ve kişiye özel programlar ile kişinin ideal kilosuna ulaşması ve yaşam kalitesini arttırmak hedeflenir. Hipertiroidi diyet listeleri kişinin kan tahlilleri, hayat tarzı ve ağırlık hedefi temel alınarak hazırlanır.

Guatr, tiroid bezinin anormal büyümesiyle ortaya çıkan durumdur.

Tiroid bezi iltihaplanması sonucu ise haşimato tirodi oluşmaktadır. Genellikle genetiktir ve en sık 30-50 yaş arası kadınlarda görülmektedir. Haşimato tiroidi, hipotiroide sebep olabilmektedir. Haşimato tiroidinde de yavaşlamış metabolizma hızı görülebilir. Bu nedenle ilerleyen fazla kilo artışı durumunda, diyet desteği ile müdahale etmek ve genel sağlığı korumak önemlidir.

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Tiroid bezine bağlı hastalıklar, özellikle metabolizmayı ve genel sağlık durumunu etkileyebilmektedir. Tiroide bağlı meydana gelen semptomlar, sağlıklı yaşam ile hafifletilebilir, yaşam kalitesi arttırılabilir. Tiroid hastalıklarına özel diyet listeleri, sağlıklı beslenme desteği ve ideal ağırlığa ulaşarak genel sağlığın korumayı hedefler.

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