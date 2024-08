Alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıyan İnegöl AVM, Ağustos ayında da birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Gerçekleşecek etkinliklerle çocuklar Ağustos ayında eğlenceli anlar yaşarken, 30 Ağustos’ta bayram coşkusu doruklara çıkacak.

Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu, çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; her yaş grubuna hitap eden bu etkinliklerle hem eğlenceli hem de öğretici anlar vaat ediyor. 16.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek çocuk atölyeleri ile İnegöl AVM, Ağustos ayında da eğlencenin kalbi olmaya devam edecek. 30 Ağustos’taki Zafer Bandosu ile de bayram heyecanı doruklarda yaşanacak.

10 AĞUSTOS CUMARTESİ: ÇİM ADAM ATÖLYESİ

Bu eğlenceli atölyede, çocuklar kendi çim adamlarını yaparak hem el becerilerini geliştirecek hem de yaratıcılıklarını ortaya koyacak.

11 AĞUSTOS PAZAR: MASKE ATÖLYESİ

Maske Atölyesi'nde, katılımcılar kendi benzersiz maskelerini tasarlayacak. Renkli ve yaratıcı bir etkinlik arayanlar için ideal olan bu atölye, çocukların hayal gücünü geliştirmelerine olanak tanıyacak. Farklı malzemeler ve renklerle kendi maskelerini yaratacak olan çocuklar, bu atölyede hem eğlenecek hem de sanatla iç içe olacak.

17 AĞUSTOS CUMARTESİ: ÇERÇEVE ATÖLYESİ

Çerçeve atölyesinde, katılımcılar kendi çerçevelerini süsleyerek, anılarını ölümsüzleştirebilecekleri harika çerçeveler yapacak. Kendi tasarımlarını yaratma fırsatı bulacak olan çocuklar, sevdikleri anları bu çerçevelerde saklayacak. El becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirecek olan bu etkinlik, çocuklar için unutulmaz bir deneyim olacak.

18 AĞUSTOS PAZAR: AHŞAP KUTU ATÖLYESİ

Ahşap Kutu Atölyesi'nde, katılımcılar kendi ahşap kutularını boyayarak ve süsleyerek kişisel eşyalarını saklayabilecekleri şık kutular oluşturacak. Bu atölye, çocukların el becerilerini geliştirmelerine ve kendi tasarımlarını yaratmalarına olanak tanıyacak. Yaratıcılıklarını kullanarak benzersiz kutular yapan çocuklar, bu etkinlikten büyük keyif alacak.

24 AĞUSTOS CUMARTESİ: ANAHTARLIK ATÖLYESİ

Anahtarlık atölyesinde, katılımcılar yaratıcı anahtarlıklar yaparak, günlük hayatlarına renk katacak. Çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları anahtarlıkları kullanarak hem eğlenecek hem de yaratıcılıklarını geliştirecek. Bu etkinlik, çocukların el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

25 AĞUSTOS PAZAR: ŞAPKA BOYAMA ATÖLYESİ

Şapka boyama atölyesinde, çocuklar çeşitli renkler ve tekniklerle şapkaları boyayarak, kendi sanat eserlerini ortaya çıkaracak. Yaratıcılıklarını ifade etmelerine olanak tanıyacak etkinlikle çocuklar eğlenceli anlar yaşayacak.

30 AĞUSTOS CUMA: ZAFER BANDOSU VE BAYRAK ATÖLYESİ

Saat 15.30 ve 16.30 olmak üzere iki seans olarak gerçekleştirilecek Zafer Bandosu, coşkulu müzikleriyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu tüm AVM'ye yayacak olan bu etkinlik, herkesin bayram sevincini paylaşmasını sağlayacak. Saat 16.00-19.00 arasında düzenlenecek bayrak atölyesi ile katılımcılar ahşap bayrak boyayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu paylaşacak. Çocuklar, kendi bayraklarını tasarlayarak, milli bayramın anlam ve önemini kavrayacak. Bu atölye, çocukların bayram sevincini artıracak ve onlara unutulmaz bir deneyim sunacak. Ayrıca çocuklar için yüz boyama ve bayrak dağıtımı da gerçekleştirilecek.

31 AĞUSTOS CUMARTESİ: İLLÜZYON GÖSTERİSİ

Saat 19.00'da başlayacak olan bu büyüleyici illüzyon gösterisi, her yaştan izleyiciyi şaşırtacak ve eğlendirecek. Profesyonel illüzyonistlerin sahne alacağı bu etkinlik, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Herkesin merakla beklediği bu gösteri, İnegöl AVM'nin Ağustos ayını muhteşem bir şekilde sonlandıracak.

Ağustos ayı boyunca İnegöl AVM'de gerçekleşecek olan bu etkinlikler, ziyaretçilere keyifli ve unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaynak: bülten