Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, eylül ayında özel ve yeni yapımları izleyicilerle buluşturacak. Geniş film arşivine sahip platformun Kirala Satın Al Klasöründe bu ay 2024 yapımı ‘Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk’ filmi öne çıkıyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, eylül ayında yeni filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Tivibu Film Klasörü’nde bu ay yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Garland’ın yaptığı “İç Savaş” filmi dikkat çekiyor.

2024 yılında vizyona giren ‘İç Savaş’ isimli film, Federal hükûmete karşı ayaklanan eyaletler tarafından oluşturulan silahlı ittifak Batı Güçleri’nin, başkente saldırmasını anlatıyor. İçlerinde savaş fotoğrafçısı Lee ve genç fotoğrafçı Jessie’nin bulunduğu küçük bir gazeteci grubunun, başkanla son bir röportaj yapma umuduyla Beyaz Saray’a gitmesini konu ediniyor. Filmin başrollerinde Kirsten Dunst, Wagner Moura ve Cailee Spaeny yer alıyor.

Bir başka öne çıkan içerik 2023 yapımı ‘Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta’ Tivibu Film Klasörü’nde izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Animasyon türündeki film, büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan şehrini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Combat Wombat’ın hikâyesini konu ediniyor.

Eylül ayında klasöre eklenen diğer yapımlar ise ‘Okyanustaki Dost’ ve ‘Futbolun Çocukları’ filmleri oluyor. 2022 yapımı ‘Okyanustaki Dost’, vahşi bir deniz canlısı ile arkadaş olan bir çocuğun hikâyesini konu ediyor. Klasörün öne çıkan diğer filmi “Futbolun Çocukları”, lisede koçluk yapan Rusty Russell karakterini ele almaktadır. Film, bu zamana kadar futbol konusunda hiçbir deneyimi olmayan çocukları çalıştıran Rusty’nin, adanmışlığı sayesinde onların terk edilme hissini kazanma arzusuna çevirmesini ve takımı eyalet şampiyonluğuna götürmesini konu edinmektedir. Filmin başrollerinde Luke Wilson, Vinessa Shaw, Wayne Knight ve Martin Sheen yer alıyor.

Godzilla X Kong’un maceraları Kirala Satın Al Klasörü’nde

Aksiyondan, maceraya, dramdan, komediye farklı türde birçok filmi izleyicilerle buluşturan Kirala Satın Al Klasörü’nde bu ay, 2024 yapımı ve başrollerinde Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ve Dan Stevens yer aldığı ‘Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk’ filmi dikkat çekiyor.

Film, hem kendilerinin hem de insanlığın varlığını tehdit eden devasa bir tehlikeye karşı güçlerini birleştirip birlikte savaşmak zorunda kalan Kong ve Godzilla’nın hikâyesini konu ediyor. Sinemaseverler 16 Eylül tarihi itibarıyla Tivibu’da ‘Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk’ filmini seyredebilecek.

Yine 2024 yılının başarılı yapımlarından olan ve başrollerinde Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon’nun oynadığı ‘Hayalet Avcıları: Ürperti’, hayalet avcılarının tehlikelere karşı mücadelesini anlatıyor.

Tivibu Kirala Satın Al Klasörü’nün diğer öne çıkan filmleri ise, ‘Mickey 17’ ve ‘Omen: İlk Kehanet’. Korku filmi kategorisinde yer alan ‘Omen: İlk Kehanet’ isimli yapımda, kendi inancını sorgulamasına neden olan bir karanlıkla karşı karşıya kalan bir kadının öyküsü ele alınıyor.

Kirala Satın Al Klasörü’ndeki bilim kurgu türünde öne çıkan film ise ‘Mickey 17’ oluyor. Film, buzul bir gezegen olan Niflheim’daki tehlikeli göreve Mickey isimli bir klonun gönderilmesini konu ediyor. Robert Pattinson, Naomi Ackie, Mark Ruffalo ve Toni Collette filmin başrollerinde yer alıyor.

Eylül ayında iki yeni program Tivilife’da

Tivibu’nun birbirinden özel içeriklerinin yer aldığı yaşam kanalı Tivilife, eylül ayında yepyeni içerikleri izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Tivilife bu ay, Fedai Ünal’ın sunuculuğunda “Pide Dedektifi” programını seyircilerin beğenisine sunuyor. Fedai Ünal, izleyenleri program boyunca konuk olduğu mekânlarda farklı pide çeşitleriyle buluşturuyor.

Eylül ayında Tivilife’da başlayacak yeni başka bir program ise “Davet Sofraları”. Ayşe Burcu Kaya, kendisi gibi sofralara değer veren dostlarıyla şık davet masaları hazırlayacak, hatıralarda büyük yer edinen sofraların hikâyelerini dinlerken aynı zamanda sofra kurmanın inceliklerini konuşacak. “Davet Sofraları” isimli yapımda; ‘Çay Saati’, ‘Patronlar Sofrası’, ‘Bayram Sofrası’, ‘Piknik Masası’ gibi farklı konseptlerde hazırlanan sofralara, yemekler kadar doyumsuz sohbetler de eşlik ediyor.