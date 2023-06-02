Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Ekim ayında başlattığı 2022-2023 Tiyatro sezonu, 31 Mayıs akşamı sahnelenen oyununun bitimiyle birlikte sonlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2022-2023 Tiyatro sezonunu birbirinden farklı yeni oyunları ile renklendiren Şehir Tiyatroları, Ekim ayından bu güne, haftanın 6 günü perde açtı ve sezon boyunca yaklaşık 200 temsil sahneleyerek, Eskişehir’in ilçelerine götürdüğü oyunlarla birlikte yüzde yüz doluluk oranıyla 50.000’in üzerinde seyirci sayısına ulaştı. Her ay ortalama 14 farklı oyun ile izleyici karşısına çıkan Şehir Tiyatroları, “Yaşasın Demokrasi”, “D-21 (Deniz’e Mektup)”, “Ödenmeyecek, Ödemiyoruz”, “Yaban Arısı” ve “Bobo’nun Yolculuğu” adlı yeni oyunlarını, yeni sezonda seyirci ile buluşturdu.

Yaşasın Demokrasi adlı oyunu ile İKSV İstanbul Tiyatro Festivali’nde Eskişehir’i temsil eden şehir tiyatroları, sezon boyunca farklı etkinlik ve festivallerden davetler alarak İstanbul, İzmir ve Bursa turnelerini gerçekleştirmesinin yanı sıra, “Geçmem Gerek” adlı çocuk oyunuyla ülke sınırlarını aşıp Almanya turnesi yaparak çocuklarla buluştu. Kurum ayrıca İstanbul Şehir Tiyatroları ile turne protokolü imzalayarak karşılıklı oyun değişimlerine de başladı.

Şehir Tiyatroları, Avrupa Birliği Hibe Programı ile katkı aldığı Kukla Projesi kapsamında “Karavanla Gezici Kukla Tiyatrosu” projesini de hayata geçirerek “Pinokyo” adlı kukla oyununu Eskişehir’in merkezinde sahneledi ve ilçelerine götürerek orada yaşayan çocuklarla buluştu. “Pinokyo” oyunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği aracılığıyla Hatay’a giden şehir tiyatroları ekibi, sahnelediği oyunlar ve atölyeler ile Hatay’ın farklı ilçelerinde yaşayan depremzede çocuklarımızın yüzlerini güldürdü.

Şehir Tiyatroları, Eskişehir’in kültür sanat yaşantısına katkı sağlamak ve gençleri tiyatro sanatı ile buluşturmak amacıyla düzenlediği Gençlik Sahnesi Tiyatro Kursunun 7. dönemini başlattı ve sezon boyunca dersleri büyük bir titizlikle sürdürdü.

Her sene olduğu gibi, gerçekleştirdiği tüm sanatsal faaliyetlerinin, Eskişehirli sanatseverler tarafından ilgi ve beğeni ile takip edildiğini görmenin haklı gururunu yaşayan Şehir Tiyatroları, 2023-2024 tiyatro sezonunda seyircisi ile buluşturacağı yeni projelerini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.