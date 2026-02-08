Vodafone Business ile BSH Türkiye’nin iş birliği kapsamında, Türkiye üretim sektöründe 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) teknolojisi devreye alındı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye genelinde 2,1 milyon KOBİ ve 6 bin büyük kuruma teknoloji ortağı olduklarını vurgulayarak, '1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5 kıtadaki 5G deneyimini Türkiye'ye taşıyacak ve hem ülkemizin hem de sanayimizin dijitalleşmesini hızlandıracağız' dedi. BSH Türkiye CEO'su Alper Şengül de 5G'nin sanayi dönüşümüne yön veren bir örnek olduğunu belirtirken, 'Küresel ağımızda bir ilki daha Türkiye'de gerçekleştirmek, ülkemizin referans merkezi konumunu pekiştiriyor' ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye ile BSH Ev Aletleri Türkiye, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda ortak bir projeyi uygulamaya aldı. Bu kapsamda, 5G SA MPN (Standalone – Mobile Private Network) altyapısı ve görüntü işleme teknolojilerinden yararlanılarak, BSH’nin Çerkezköy Çamaşır Makinesi Fabrikası’ndaki operasyonların önemli bir bölümü dijitalleştirildi.

Düzenlenen basın toplantısına Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, BSH Türkiye CEO'su Alper Şengül, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve BSH Türkiye CTO/COO'su Hakan Mandalı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BSH Türkiye CEO'su Alper Şengül, 'Vodafone Business ile hayata geçirdiğimiz 5G projesi, Türkiye'de sanayinin dönüşümüne yön veren örneklerden biri olmasının yanı sıra ihracat odaklı büyüme vizyonumuzu da güçlendiriyor. 5G'nin sunduğu yüksek güvenilirlikteki bağlantı, ihracatın temel taşları olan stok doğruluğunu, sevkiyat hazırlık sürelerini ve siparişe cevap verme hızını iyileştiriyor. Küresel ağımızda bir ilki daha Türkiye'de gerçekleştirmek, ülkemizin referans merkezi olarak konumunu pekiştiriyor ve bizi gururlandırıyor. Bu yaklaşımımızla Türkiye'den dünyaya değer üretmeye devam ediyoruz' dedi.

'Üretimde 5G çağı başladı'

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 'Bugün ülkemizde 2,1 milyon KOBİ'nin ve 6 bin büyük kurumun teknoloji ortağıyız ve dijitalleşmenin sunduğu faydaları bu işletmelerle buluşturarak büyümelerine ve ülkemizin ekonomisini büyütmelerine destek oluyoruz' dedi. BSH ile hayata geçirilen projenin Türkiye ekonomisi açısından bir ilk olduğunu belirten Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: '1 Nisan 2026 tarihiyle birlikte bireysel ve kurumsal tüm abonelerimiz ve iş ortaklarımızı bu eşsiz teknolojiyle tanıştıracağız. Özellikle iş dünyasına sunacağımız özel çözümlerle verimliliği artırıp ülkemizin dijital yolculuğuna desteğimizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Vodafone Business ve BSH iş birliğiyle hayata geçirilen bu projeyle Türkiye'de üretim sektöründe, ilk kez 5G Standalone mimarisine sahip özel mobil şebeke altyapısının kullanıldığı belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 'Vodafone Business olarak, iş ortaklarımıza 5G teknolojisinin sağladığı fırsatları sunuyoruz. BSH Çerkezköy tesislerinde, BTK'nın özel iznini alarak altyapısını kurduğumuz MPN teknolojisi sayesinde sanayide 5G teknolojileriyle yeni bir dönemi başlattık. Türkiye'de ticari kullanım anlamında bir ilk olan 5G tabanlı görüntü işleme çözümü ile üretim hattındaki verilerin gerçek zamanlı analizi mümkün hale geldi. BSH ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje, Türkiye'de üretim sektöründe 5G'nin potansiyelini gerçeğe dönüştüren ilk adım oldu. Vodafone Business olarak bu tip öncü projeleri çok önemsiyoruz. Dijital dönüşüme sadece ilave bir yatırım diye bakan, tereddütlü yaklaşan birçok işletmeye cesaret vermesi adına önemli buluyoruz. Teknoloji ile kendi işini başarıyla dönüştürmüş ve ciddi tasarruf sağlamış örneklerin tüm işletmelere ilham olmasını bekliyoruz' dedi.

BSH Türkiye CTO & COO'su Hakan Mandalı, '5G Bağımsız Mobil Özel Şebeke gibi geleceğin teknolojilerini üretim hatlarımıza entegre ederek verimliliği artırırken inovasyon kapasitemizi de katlayan bir altyapı inşa ediyoruz. 5G'nin sunduğu güvenli bağlantı sayesinde, üretim süreçlerimiz gerçek zamanlı yönetilebiliyor ve küresel pazarların dinamiklerine anında uyum sağlanabiliyor. Çamaşır Makinesi fabrikamızda kurulan teknik mimari ve elde edilen operasyonel kazanımlar doğrultusunda, 5G uygulamasının diğer üretim tesislerimizde de ölçeklenmesini planlıyoruz. BSH olarak teknolojide öncü uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Gerçek zamanlı stok yönetimi yüzde 100 sağlandı

BSH Türkiye, proje kapsamında, Vodafone Business'ın sunduğu 5G tabanlı özel ağ çözümüyle bu sistem dijitalleştirilerek daha hızlı, güvenli ve düşük gecikmeli bir iletişim altyapısı oluşturuldu. Yeni sistem sayesinde stok sahası operasyonlarında kayda değer iyileşme sağlandı. CRM entegrasyonu ile üretim, lojistik ve forklift yönetimi süreçleri gerçek zamanlı olarak izlenebilir hale geldi. Gerçek zamanlı veri akışı sayesinde stok doğruluğu en üst seviyeye çıkarılırken, yanlış yönlendirmeden kaynaklanan üretim duruşları ortadan kaldırıldı. İş birliğiyle forklift hareketleri yüzde 100 doğrulukla yönlendirilmeye başlandı. Üretim süreçleri anlık olarak izlenebilir hale geldi, görüntü işleme sayesinde yanlış yerleştirme ve kayıt hataları tamamen elimine edildi. Ayrıca bu teknoloji sayesinde kesintisiz performans sağlandı ve veri güvenliği de kapalı MPN altyapısı sayesinde üst seviyeye taşındı.

Sanayide dijital dönüşümün önünü açıyor

Yapılan açıklamaya göre; 5G'nin yüksek hız ve düşük gecikme avantajı sayesinde üretim tesisleri, artık daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor. Vodafone Business, bu projeyle birlikte üretimden lojistiğe, enerjiden perakendeye kadar birçok sektörde 5G çözümlerini hayata geçirmeyi sürdürecek.