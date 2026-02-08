SGK aracılığıyla sunulacak “Faizsiz Kredi” ve “Maaş Avansı” uygulaması, borç yükü altındaki milyonlarca emekli için önemli bir fırsat yaratabilir.

2026 bütçe dengeleri dikkate alınarak hazırlanan taslağa göre, kamu bankaları ve SGK iş birliğiyle emeklilere “doğrudan nakit desteği” sağlanması planlanıyor. Yüksek faizlerin kredi erişimini zorlaştırdığı bu dönemde, bu adım piyasada “sosyal bir zorunluluk” olarak değerlendiriliyor.

Masadaki İki Kritik Formül

Sistemin işleyiş mekanizması, bankaların riskini SGK’nın “garantörlüğü” ile sıfırlaması üzerine kurulu. İşte detaylar:

10 Maaş Tutarında Faizsiz Kredi: Emeklinin maaş tutarına endeksli (Örneğin 20.000 TL alan bir emekli için 200.000 TL limitli) bir kredi hattı. Buradaki “faizsiz” kavramı, maliyetin Hazine veya Fon tarafından sübvanse edilmesi anlamına geliyor. Geri ödemeler, maaştan otomatik kesintiyle 36 aya kadar yayılacak.

3 Maaş Avans Hakkı: Acil nakit ihtiyacı olan (sağlık, tadilat vb.) emekliler için, tıpkı memurlarda olduğu gibi “avans” çekme hakkı. Bu tutarın (Örn: 60.000 TL), faizsiz olarak 12 ayda geri ödenmesi planlanıyor.