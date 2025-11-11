TÜİK verilerine göre sanayi üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı, ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 oranında artış gösterdi. Buna karşın, genel üretim artışına rağmen tekstil, hazır giyim, mobilya, deri ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde gerileme dikkat çekiyor.

"Acilen yeni bir stratejiye ihtiyaç var”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, yıl başından bu yana tekstilde yüzde 11, hazır giyimde yüzde 22, deride ise yüzde 14 reel kayıp yaşandığını belirterek, bu sektörler için "acilen yeni bir stratejiye ihtiyaç var” uyarısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişebilmesi gerektiğini belirterek üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yaptı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yıllık bazda yüzde 3,1, imalat sanayi yüzde 2,7, elektrik, gaz ve buhar üretim-dağıtım sektörü ise yüzde 5,3 oranında artış gösterdi. Ancak eylül ayında imalat sanayinde yaşanan yüzde 2,3’lük aylık düşüş, sektördeki ivme kaybına işaret etti.