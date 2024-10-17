TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup A Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Petrolina AEK Larnaca’yı 69-96 mağlup ederek grubunda 2’de 2 yaptı.BURSA (İGFA) - FIBA Europe Cup normal sezonunda A Grubu’nda mücadele veren TOFAŞ, ikinci hafta karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca’ya konuk oldu.

Larnaca Kition Athletic Center’da oynanan mücadeleye Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Berk Demir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Kris Bankston ile buldu. Uros Trifunovic’in üçlüğü sonrası Berk Demir ve Marcquise Reed’in sayılarıyla 6. dakikaya girerken farkı çift hanelere (9-19) çıkaran Bursa ekibi, Yiğitcan Saybir ve Trevor Thompson’ın basketleriyle ilk çeyreği 20-27 önde kapattı.

İkinci periyodun başında rakip sayılarına Yiğitcan Saybir ve Berk Demir ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Uros Trifunovic, Marcquise Reed ve Berk Demir’in basketleriyle 16.30’da farkı 14 sayıya (32-46) çıkardı. Çeyrek sonunda da Kris Bankston, Özgür Cengiz ve Berk Demir ile skor bulmaya devam eden konuk takım, soyunma odasına 36-52 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyoda TOFAŞ, Marcquise Reed’in basketiyle başlarken 31. dakikada Trevor Thompson alley-oop pasını smaçla tamamlaya çalıştığı esnada potada asılı kalması sonrası potanın camı kırıldı. Potanın değiştirilmesi için verilen aranın ardından maç kaldığı yerden devam ederken, J.J. O’Brien, Trevor Thompson, Yiğitcan Saybir ve Uros Trifunovic’in skor katkısıyla farkı arttırmaya devam eden Mavi Yeşilliler, Kris Bankston, Berk Demir ve J.J. O’Brien’ın sayılarıyla son çeyreğe 56-75 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin başında Berk Demir, Kris Bankston ve Tolga Geçim’in basketleriyle fark 26’ya (56-82) çıkarken, son 5 dakikaya 64-83 Bursa ekibinin üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde rahat bir oyun sergileyen TOFAŞ Basketbol Takımı, hücumları Özgür Cengiz, Demircan Demir, Berk Demir ve Tolga Geçim ile bitirerek parkeden 69-96 galip ayrıldı.

Larnaca deplasmanında TOFAŞ’ta Berk Demir 23 sayı-4 ribaund-2 asist ile takımın bu maçtaki en skorer ismi olurken; Kris Bankston 13 sayı; Uros Trifunovic 12 sayı ve Marcquise Reed 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’ta sıradaki maçını 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de evinde Alman temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında ise 20 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Onvo Büyükçekmece’yi konuk edecek.