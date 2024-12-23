Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Uros Trifunovic, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Yiğitcan Saybir’in smacıyla buldu. J.J. O'Brien, Uros Trifunovic ve Yiğitcan’ın sayılarıyla 10-0’lık seri yakalayan Bursa ekibi, bu bölümde rakibe 2-11’lik seri verince 6.40’ta skor 12-11’e geldi.

Bu seriye Uros Trifunov’in sayılarıyla son veren ev sahibi takım, Berk Demir, Kris Bankston ve J.J. O'Brien’ın basketleriyle ilk periyodu 25-21 önde kapattı.

İkinci periyoda da Uros Trifunovic ve J.J. O'Brien’ın sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Berk Demir ve Kris Bankston’ın basketleri sonrası Anzejs Pasecniks’in üçlüğüyle 14.30’da skoru 36-30’a taşıdı. Bu bölümde bir üçlük de J.J. O'Brien ile bulan Mavi Yeşilli takım, Cem Küçüközkan’ın üçlüğüyle 18. dakikada 8 sayılık fark (44-36) yakalarken; Alex Perez’in basketi sonrası devre 46-40 sonuçlandı.

Üçüncü çeyreğe de Uros Trifunovic’in sayılarıyla başlayan TOFAŞ, Sırp forvetin üçlüğüyle 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-42. Rakip sayılarına J.J. O'Brien ile karşılık veren Mavi Yeşilli ekip; Berk Demir ve Uros Trifunovic’in üçlükleriyle 25. dakikada 11 sayılık fark (60-49) yakalarken, çeyrek sonunda da J.J. O’Brien ile skor üreten Bursa ekibi son periyoda 66-57 üstünlükle girdi.

Dördüncü çeyreğin başında Türk Telekom ekibi üst üste bulduğu sayılarla farkı 5’e (66-61) çekerken, Yiğitcan Saybir - J.J. O’Brien ikilisinin sayılarıyla yeniden farkı çift hanelere (74-64) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien, Özgür Cengiz ve Uros Trifunovic’in basketleriyle son 5 dakikaya 81-66 üstünlükle girdi. Bu bölümde J.J. O’Brien ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ, Özgür Cengiz ve Uros Trifunovic’in sayılarıyla parkeden 93-82 galip ayırldı.

Türk Telekom karşısında TOFAŞ’ta J.J. O'Brien ve Uros Trifunovic 27’şer sayıyla oynarken; Yiğitcan Saybir’den 12 sayılık katkı geldi. Sakatlıkları bulunan kaptan Tolga Geçim ile Marcquise Reed’in forma giyemediği mücadelenin üçüncü çeyreğinde bir sakatlık yaşayan Alex Perez de kalan bölümde oyuna devam edemedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki maçını 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Mersin Spor Kulübü ile oynayacak. Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak yılın son maç saat 15.30’da başlayacak.