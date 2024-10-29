FIBA Europe Cup’ta ilk 3 maçını kazanarak A Grubu’nda turu garantileyen TOFAŞ, 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Keravnos ile karşı karşıya gelecek. 30 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da oynanacak mücadele Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - FIBA Europe Cup normal sezonunda A Grubu’nda yer alan TOFAŞ, 4. hafta karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos’a konuk olacak. Grubunda 3’te 3 yaparak bu maç öncesinde ilk 2 sırada yer almayı ve üst tura çıkmayı garantileyen Bursa ekibi, Keravnos deplasmanında da kazanarak grup liderliğini de garanti altına almak isterken; TOFAŞ’ın Bursa’daki mücadelede 99-81 mağlup ettiği Keravnos, evinde oynadığı Basketball Löwen Braunschweig maçını 95-94 kazanmış; ardından deplasmanda Petrolina AEK Larnaca’ya 82-73 kaybetmişti.

30 Ekim Çarşamba günü Lefkoşa’daki Costas Papaellinas Arena’da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak ve Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu karşılaşmanın ardından FIBA Europe Cup’ta sıradaki maçını 6 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de evinde gruptaki bir diğer Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında ise 3 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Bursaspor Basketbol ile karşılaşacak.