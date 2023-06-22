TOFAŞ Yıldız A Takımı, Bursa’da gerçekleştirilen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın yarı finalinde Anadolu Efes’e 67-77’lik skorla kaybetti. Mavi Yeşilliler, 23 Haziran Cuma günü saat 15.30’da İzmir Bahçeşehir Okulları’yla üçüncülük maçına çıkacak.BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında Bursa’da düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), yarı final mücadelesinde Anadolu Efes ile kozlarını paylaştı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada rakibine 67-77’lik skorla mağlup olan TOFAŞ, final biletini rakibine kaptırdı.

Mavi Yeşillilerde Anadolu Efes karşısında Berkay Gönül 18 sayı; Demir Güner 12 sayıyla oynadı.

Bursa’da düzenlenen organizasyonun son gününde üçüncülük maçına çıkacak olan TOFAŞ Yıldız A Takımı, 23 Haziran Cuma günü İzmir Bahçeşehir Okulları ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki mücadele saat 15.30’da başlayacak ve TBF’nin YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.