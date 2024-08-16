TOFAŞ’ın 2024-2025 sezonu kombineleri satışa çıkıyor. Yeni sezon kombinelerimiz, 20-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek yenileme döneminin ardından 26 Ağustos’ta genel satışa sunulacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2024-2025 sezonu kombine yenileme ve satış süreci başlıyor. Yeni sezonda Türkiye liginin yanı sıra FIBA Europe Cup’ta mücadele verecek olan Mavi Yeşillilerin yeni sezon kombine bilet fiyatları belli olurken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak tüm iç saha maçlarını kapsayacak kombineler, 20-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek öncelikli yenileme döneminin ardından 26 Ağustos Pazartesi günü genel satışa sunulacak. Kombine yenileme işlemleri belirtilen tarihlerde Biletix Çağrı Merkezi’nden (10.00 – 17.00 saatleri arasında; 0850 755 02 68) ve 20-23 Ağustos tarihleri arasında (15.00 – 19.00 saatleri arasında) Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi’nden yapılabilecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi, yenileme döneminin ardından kombine genel satış işlemleri için de Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası süresince (19-21 Eylül tarihleri arasında) açık olacak.

2024-2025 SEZONU TOFAŞ BASKETBOL KOMBİNE KART FİYATLARI;

POTA ARKASI : 1.800,00 ₺

KÖŞE TRİBÜN : 2.250,00 ₺

NORMAL TRİBÜN : 2.750,00 ₺

ÇEKME TRİBÜN : 4.500,00 ₺

VIP 2 : 5.500,00 ₺

VIP 1 : 9.000,00 ₺

VIP1 Tribünü (201 numaralı tribünler)VIP2 Tribünü (301-302-303 numaralı tribünler)Çekme Tribün (102-107-108-109-110 numaralı tribünler)Normal Tribün (202-209-210-211-212-305-314-316-317-319 numaralı tribünler)Köşe Tribün (203-204-207-208-213-214-306-308-311-313-320-322 numaralı tribünler)Pota Arkası (205-206-215-309-310-323 numaralı tribünler)

TAKSİT SEÇENEKLERİ;

Yenileme dönemi gişe işlemlerinde sadece Yapı Kredi (World) bankasına vade farksız 3 - 6 taksit işlemi uygulanacaktır.

‘Biletix.com’ online satış ve Biletix Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilecek satışlarda ise taksit için İş Bankası (Maximum) ve Akbank (Axess) kartlarına %8 vade farkı uygulanmaktadır.

ÖNEMLİ NOTLAR;

TOFAŞ Basketbol Takımı yeni sezon kombineleri 2024-2025 sezonunda iç sahada oynanacak (Hazırlık, Avrupa kupası, muhtemel Basketbol Süper Ligi play-in ve play-off müsabakaları ve muhtemel Türkiye Kupası müsabakaları da dahil olmak üzere) tüm maçlarda geçerlidir.

Kombine kart yenileme süresince yeni kombine bilet satışı yapılmayacaktır.

2023-2024 Sezonu kombine sahipleri, mevcut koltuklarını 20-25 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki kombine yenileme döneminde öncelikli yenileme hakkına sahiplerdir. Yenileme işlemleri 20-23 Ağustos tarihleri arasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi ve Biletix Çağrı Merkezi’nden; 24-25 Ağustos tarihlerinde ise sadece Biletix Çağrı Merkezi’nden yapılabilecektir. Kombine yenileme dönemi boyunca Biletix Çağrı Merkezi’nin çalışma saatleri 10.00-17.00 olup, çağrı merkezine “0850 755 02 68” No’lu numaradan ulaşabilirsiniz.

TOFAŞ Basketbol Takımı 2024-2025 sezonu kombineleri, 26 Ağustos Pazartesi günü itibariyle biletix.com ’dan online olarak genel satışa açılacaktır. (Biletix Çağrı Merkezi’nden yeni kombine bilet satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir.)

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi, 19-20-21 Eylül tarihleri arasında (Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası süresince) fiziki kombine genel satış işlemleri için açık olacaktır.

2024-2025 Sezonu kombine kartları, yalnızca ‘dijital kombine’ şeklinde tanımlanacaktır. Basılı kombine kart gönderimi gerçekleştirilmeyecektir.

2024-2025 Sezonu için kombine kart satın almış olan taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak ve Tofaş Spor Kulübü tarafından uygulanacak sağlık tedbirleri protokolünü peşinen kabul etmiş sayılır.

2024-2025 SEZONU KOMBİNE KART SATIŞ TARİHLERİ;

Yenileme Dönemi: 20 – 25 Ağustos 2024

Genel Satış Dönemi Başlangıcı: 26 Ağustos 2024

GİŞE ÇALIŞMA TARİH VE SAATLERİ;

20 Ağustos 2024 - Salı (Yenileme)

15.00 – 19.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi 21 Ağustos 2024 - Çarşamba (Yenileme)

15.00 – 19.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi 22 Ağustos 2024 - Perşembe (Yenileme)

15.00 – 19.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi

23 Ağustos 2024 - Cuma (Yenileme)

15.00 – 19.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi

19 Eylül 2024 - Perşembe (Genel Satış)

12.00 – 21.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi

20 Eylül 2024 - Cuma (Genel Satış)

11.00 – 21.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi

21 Eylül 2024 - Cumartesi (Genel Satış)

11.00 – 20.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi

2024-2025 SEZONU BİLET FİYATLARI;

1. KATEGORİ: (Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka, Bursaspor Basketbol, Darüşşafaka Lassa, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Basketbol, Karşıyaka Basketbol, Türk Telekom, BSL Play-off maçları ve Avrupa kupası maçları)

POTA ARKASI : 90,00 ₺

KÖŞE TRİBÜN : 150,00 ₺

NORMAL TRİBÜN : 200,00 ₺

ÇEKME TRİBÜN : 500,00 ₺

VIP 2 : 550,00 ₺

VIP 1 : 750,00 ₺

2. KATEGORİ: (Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediye, Semt77 Yalova Basket, Yukatel Merkezefendi Belediye)

POTA ARKASI : 75,00 ₺

KÖŞE TRİBÜN : 130,00 ₺

NORMAL TRİBÜN : 150,00 ₺

ÇEKME TRİBÜN : 250,00 ₺

VIP 2 : 300,00 ₺

VIP 1 : 400,00 ₺