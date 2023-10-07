İstanbul’da kura sonucu Türkiye’nin yerli otomobili Togg’u almaya hak kazanan Çetin Karlık, aracını mehter marşlarıyla aldı. Togg aracına binen Karlık, “Yerli ve milli akıllı cihazımızı teslim almaya geldik. Onurluyuz, gururluyuz” dedi.

İstanbul’da 4 çocuk babası 49 yaşındaki Çetin Karlık, 6 ay önce Türkiye’nin yerli otomobili Togg sahibi olmak için kuraya katıldı. Kura sonucunda Togg sahibi olmaya hak kazanan Karlık, Zeytinburnu’ndaki Togg Deneyim Merkezi’ne mehter takımıyla geldi. Merkezdeki yetkililer Karlık’a Togg’un özelliklerini anlattı. Karlık, aracıyla teslim alıp Deneyim Merkezinden çıkarken mehter takımı marşlarını çalmaya başladı. Togg’u çok beğendiğini söyleyen Karlık, duygularını ifade etti.

“Yerli ve milli akıllı cihazımızı teslim almaya geldik”

Togg sahibi olan 4 çocuk babası Çetin Karlık, “Yerli ve milli akıllı cihazımızı teslim almaya geldik. Onurluyuz, gururluyuz. Heyecanlı olmamak elde değil. 16 yıldır kullandığım bir araba vardı. İş arkadaşlarım hep bana arabayı ne zaman değiştireceğimi soruyorlardı. Ben de şaka yollu takılıyordum. Ne zaman Türkiye’miz bir araba yaparsa kırmızı rengini alacağımı söylüyordum. Hayal ediyordum. Hayalimizi gerçekleştiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çalışan mühendislere, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tanıttı. Gerçekten akıllı bir cihaz” dedi.

“Hayallerimiz gerçek oldu”

6-7 ay önce kuraya girdiğini ifade eden Karlık, “Allah nasip eyledi. Neticede hayallerimiz gerçek oldu. Gerçekten bu araba onur verici bir araba. Araba 10 numara. Gerçekten çok güzel. Her şeyi içinde. Otomatik ve kullanışlı. Arkadaşlar çok yardımcı oldular. Güzel bir duygu” diye konuştu.