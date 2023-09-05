Togg'un Gemlik Kampüsü'nde gerçekleşen ziyaret, Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg T10X'un yollarda boy göstermeye başlamasıyla bir önemli olaya sahne oldu. Bu yerli otomobil, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinden büyük bir beğeni aldı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Ak Parti ve muhalefet vekillerinden oluşan bir heyet olarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Bu özel ziyarete katılan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Togg'a binerek sürüş deneyimi yaşadı ve yerli akıllı cihaz hakkında bilgi aldı. Şevkin, ayrıca ülkedeki makam araçlarının da yerli ve milli olması gerektiğini ifade etti.

Komisyon üyeleri, Togg'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve ekibi tarafından karşılandı ve fabrika yatırımı ile üretim süreci hakkında detaylı bir sunum aldılar. Üretim tesisini gezen heyet, gövde, boyahane ve montaj bölümlerini inceledi ve üretim aşamaları hakkında bilgi edindi. Ayrıca, fabrikanın içindeki pistte Togg'u deneyimleme fırsatını yakaladılar.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yerli üretimin önemini vurgulayarak “Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor. Bunun elbette ki sektörel düşüncede de baktığımız zaman, 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey ve o şekilde de devam etmeli. Siyaset malzemesi yapılmamalı hiçbir zaman. Bu fikir ve düşüncede de bütün farklı sektörlerde girişimcilere de benzer şekilde desteklemeler yapılırsa, Türkiye'de iyi şeyler yapılabileceği ortadadır. Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının da burada geliştirildiğini gördük. 3 binin üzerinde çalışanın ve 800 yüz civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Biz mutlaka ülkemize katma değer katan yatırımların faydalı olduğunu düşünüyoruz. Reel anlamda da diğer sektörlerin de benzer şekilde devlet tarafından desteklenmesi ve mümkünse sadece seçim alanlarında değil, şu anda 156 bin sayısını bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz. Daha önce hiç binmemiştim" dedi.

Komisyon Başkanı Mustafa Varank ise, Togg'un Türkiye'nin mobilite dünyasında önemli bir oyuncu olabileceğini ve üretim teknolojisiyle rekabet edebileceklerini gösteren önemli bir proje olduğunu ifade etti. Togg'un halk arasında da büyük ilgi gördüğünü ve vatandaşların akıllı cihazlarını en iyi şekilde kullandığını belirtti. Varank ayrıca, Togg'un üretim ve teknoloji kampüsünün dünyadaki en önemli örneklerden biri olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kendi aracını üretmesi gerektiği çağrısını hatırlattı.

Mustafa Varank, bu ziyaretin iktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak bir araya gelindiği nadir anlardan biri olduğuna dikkat çekti. Togg'un, Türkiye'nin mobilite dünyasındaki değişim ve dönüşümde rekabetçi bir alternatif olabileceğini ve üretim ile teknoloji yetenekleriyle yeni bir oyuncu olabileceğini önemle vurguladı. Togg'un Türkiye genelinde kullanımının yaygınlaştığını ve bu projenin önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Varank ayrıca, Togg'un tamamen yerli ve milli bir proje olduğunu, Türkiye'nin Otomobili Projesi ile kendi markasını oluşturduğunu dile getirerek, Türkiye'nin bu tür başarılarına devam edeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, Togg'un Gemlik Kampüsü'nün dünya genelinde örnek teşkil eden bir tesis olduğunu vurguladı.

Togg'un şu an itibariyle 3 bin 200 kişiye istihdam sağladığını ve yeni modellerin eklenmesiyle bu sayının artacağını söyledi. Ayrıca, Togg'un yüksek hızlı şarj ağı Trugo'nun Türkiye'nin her yerinde elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verdiğini vurguladı.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Togg için “Togg’un ne kadar ilerlediğini görmekten de gayet de mutlu oldum. Biliyorsunuz, bunlar stratejik ürünler. Cari açığın azaltılmasına büyük olumlu katkısı olan ürünler. Bu stratejik ürünlerin imalatlarının yerel olarak yapılması, Türk malı olması bizler için çok gurur verici. Güzel bir girişim bunlar gibi daha çok girişimler olacağına inanıyoruz. Bu sürdürülebilir olması gerekir. Bunlar da hiçbir siyasetin malzemesi olmamalı. Bu ülkenin bir girişimi diye addediyoruz. Böyle girişimlerin de artarak devam etmesini canı gönülden isteriz. Biz de her zaman destekçisiyiz. Gururla izliyoruz inşallah daha büyür. Daha bunun gibi Türkiye’de daha değişik yerlerde de stratejik yatırımlarımız olur. Cari açığımıza faydası olan bütün yatırımların yanındayız. Bütün yatırımcıların yanındayız” ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak “Hakikaten ülkemize mal olmuş, bir milli değeri olan bir proje bu. Yani bu gibi projeleri desteklememek mümkün değil. Şimdi böyle güzel bir tesis tür ülkemize kazandırılmış. Biz bunun hiçbir zaman karşısında olmayız, her zaman destekleriz. Çünkü ülkeye girecek her kuruş bizim gayrisafi milli hasılamızı yükseltecektir. Üretmeden biz bu ülkeyi büyüyemeyiz. Dolayısıyla üretmemiz lazım. Üretmek için de bu tür yatırımları her zaman desteklemek lazım ama altını çiziyorum bunlar bizim milli değerlerimiz bunlar siyasi malzeme olmasın” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Togg'un test sürüşünün çok keyifli ve başarılı olduğunu belirtti ve elektrikli araçların geleceği hakkında olumlu görüşlerini paylaştı;

"Gaza dokunduğunuz andan itibaren hiç ses hissetmeden hiçbir sarsıntı hissetmeden çok hızlı bir şekilde 100 kilometre hıza ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Kendimi bir an yerde değil aslında bir uçağın içinde gibi hissettim ki, uçaktaki kadar sarsılmadan o hıza ulaştım. İnanılmaz güzel, başarılı ve keyifliydi. Farklı zeminlerde sürüş testi yaptık. Bunların hepsi çok güzel ve başarılı. Bir cihazla bir araçla çok keyifli bir yolculuk hissi veriyor."

Togg T10X, bu yıl içinde seri üretim bandından çıkarak kullanıcılara sunulmaya başladı. Yerli ve milli olan Togg'un T10X modeli, farklı donanım ve batarya seçenekleri ile kullanıcılara sunuldu. Ayrıca, Togg'un yüzde 100 sahip olduğu yüksek hızlı şarj ağı Trugo, Türkiye'nin dört bir yanında elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veriyor. Togg Teknoloji Kampüsü, yılda 175 bin araç üretim kapasitesine sahip ve 2032'ye kadar 1 milyon üretim hedefleniyor. Togg'un Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri işbirliğiyle batarya üretimi de gerçekleşiyor. Teknik inceleme gezisine Meclis AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Leyla Şahin Usta, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun AK Partili üyeleri Şahin Tin, Cevahir Uzkurt, Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak, Mustafa Hakan Özer ile CHP’li üyeler Müzeyyen Şevkin, Türker Ateş, Nail Çiler, Talat Dinçer ve İYİ Partili Üye İdris Nebi Hatipoğlu katıldı. Heyette Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Osman Mesten ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı.