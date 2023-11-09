Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 2024'te kurasız satış dönemine girecek. Ekim ayında günlük üretim kapasitesini 280 adede çıkaran Togg, gelecek yıl 80 bin aracın üzerinde üretim hedefliyor. Togg'a sahip olmak isteyenler, 2024'te kurasız sipariş verebilecekler. Bu yıl günlük üretim yetişmediği için kuraya tabi tutulan Togg, kapasite artışıyla birlikte sıra bekleyen vatandaşların rahatça satın alabileceği bir döneme geçmeye hazırlanıyor.

Siparişler, Trumore platformu üzerinden alınacak. Ekim ayında çift vardiyayla günlük üretim kapasitesini artıran milli otomobil Togg'un, 2024'te 80 bin adedin üzerinde üretim yapması bekleniyor. 2024'te öncelik, bu yıl kurayla belirlenen 20 bin asil talihlinin ardından 20 bin yedek talihlinin olacak. Kalan 60 bin aracın ise kura yerine Trumore üzerinden sipariş yoluyla satılması planlanıyor.

Togg'un dikkat çeken özelliklerinden biri de terzi usulü üretimi. Müşteriler, Trumore üzerinden satın alacakları modeli tasarlayabilecek. Renk seçeneklerinden döşeme detaylarına kadar geniş bir yelpazede seçenek sunulurken, elektrikli motor gücü de kullanıcı tarafından ayarlanabilecek. TruID sistemi ile yapılan peşinat ödemeleri sonrasında tasarlanan otomobil, öngörülen tarihler arasında müşteriye teslim edilecek. Bu yıl belirlenen peşinat bedeli 60 bin lira olmuştu, gelecek yıl için ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Togg peşinatı, Türk Lirası ya da döviz değil, AVAX Coin olarak ödenebilecek.