Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un İnegöl'e ilk teslimatı yapıldı.
Türkiye'nin otomobili TOGG için heyecanlı bekleyiş geçtiğimiz günlerde sona ermişti.
Seri üretimine başlanan yerli otomobil TOGG, kura ile belirlenen hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor.
Teslimatlar devam ederken İnegöl'e de ilk TOGG teslimatı yapıldı. Kurada adı çıkan İnegöllü İş insanı Yusuf Kaya, Kula rengi yerli aracını teslim aldı.
Yusuf Kaya'ya teslim edilen araç, İnegöl'e teslimatı yapılan ilk TOGG olarak kayıtlara geçti.