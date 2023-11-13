Diyet  Yulaflı Omlet Yapmak İçin Gerekli Malzemeler

Tahinli Çörek Tarifi Tahinli Çörek Tarifi
  • 2 adet yumurta
  • 1 ç.b kadar yulaf kepeği
  • 2 adet kibrit kutusu büyüklüğünde lor peyniri
  • Birkaç tutam maydonoz
  • 2 ç.b kadar süt
  • Bir tutam kekik
  • Bir tutam pul biber

Diyet Omlet Malzemeleri

Öncelikle tüm malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Daha sonra yulafın kabarması için 13-15 dakika kadar bekleyin.
Ayrıca beklerken seramik ya da yapışmaz tabanlı tavayı yağlayıp ateşte kızdırın. Daha sonra karışımı tavaya döküp ve orta dereceli ateşte pişirin.