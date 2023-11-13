Diyet Yulaflı Omlet Yapmak İçin Gerekli Malzemeler

2 adet yumurta

1 ç.b kadar yulaf kepeği

2 adet kibrit kutusu büyüklüğünde lor peyniri

Birkaç tutam maydonoz

2 ç.b kadar süt

Bir tutam kekik

Bir tutam pul biber

Diyet Omlet Malzemeleri

Öncelikle tüm malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Daha sonra yulafın kabarması için 13-15 dakika kadar bekleyin.

Ayrıca beklerken seramik ya da yapışmaz tabanlı tavayı yağlayıp ateşte kızdırın. Daha sonra karışımı tavaya döküp ve orta dereceli ateşte pişirin.