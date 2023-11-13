Diyet Yulaflı Omlet Yapmak İçin Gerekli Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 ç.b kadar yulaf kepeği
- 2 adet kibrit kutusu büyüklüğünde lor peyniri
- Birkaç tutam maydonoz
- 2 ç.b kadar süt
- Bir tutam kekik
- Bir tutam pul biber
Diyet Omlet Malzemeleri
Öncelikle tüm malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Daha sonra yulafın kabarması için 13-15 dakika kadar bekleyin.
Ayrıca beklerken seramik ya da yapışmaz tabanlı tavayı yağlayıp ateşte kızdırın. Daha sonra karışımı tavaya döküp ve orta dereceli ateşte pişirin.