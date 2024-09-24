AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyon Üyesi Mustafa Arslan, Tokat Güzelce Barajı’ndan Akın Köyü’ne su taşıyan hattın açılış törenine katıldı. Vekil Arslan, bölgedeki tarımsal yatırımların önemine dikkat çekerek sulama sistemlerinin maliyetinin 2 milyar lira olduğunu, bu tür projelerle Tokat’ın tarımda lider bir şehir olacağını ifade etti.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Açılış törenine AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında 56 bin dönüm arazinin kapalı ve akıllı sulama sistemine kavuşacağını belirten Mustafa Arslan, bu yatırımın bölge ekonomisine katkısının yaklaşık 800 milyon lira olduğunu söyledi. Arslan, tarımsal verimliliği artırmak amacıyla Tokat’ta süren arazi toplulaştırma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini de vurguladı.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIYOR Tokat genelinde toplam 1 milyon dekar arazide arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bu sayede daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım yapılabileceğini belirten Arslan, “Tokat’ı tarımın başkenti haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. DSİ yatırımlarıyla şehrimizi farklı bir lige taşıyacağız” dedi. Tokat’ta devam eden projelerin tamamlanmasıyla bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin büyük ölçüde artacağına dikkat çekti.

BÖLGE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı’na teşekkür ederek, bu tür yatırımların hem bölgeye hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Özellikle Kazova’da 260 bin dönümlük arazide yürütülen proje çalışmalarının tamamlanmasıyla 7 ovanın kapalı sulama sistemine kavuşacağını söyledi. Bu sistemin çiftçilere daha modern ve verimli tarım imkânları sunacağını ekledi.

TOKAT’IN GELECEĞİ BÜYÜK PROJELERLE ŞEKİLLENİYOR Mustafa Arslan, Tokat’ın geleceğinin büyük yatırımlarla şekilleneceğini belirterek, “Bu projeler sadece başlangıç. Daha büyük projelerle Tokat’ı tarımda lider yapacağız. Bu yatırımlardan herkes faydalanacak” dedi.