Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. ABD ile İran arasındaki çatışmalara ara verilmesiyle uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüş, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

MOTORİNE GELEN İNDİRİM BENZİNE YANSIMADI

Jeopolitik gerilimler nedeniyle artan akaryakıt fiyatları, çatışmaların durulmasının ardından düşüş yönünde tepki verdi. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş indirim yansıdı. Ancak motorine gelen indirim, benzin fiyatlarına yansımadı. Benzinin litre fiyatı değişmedi.