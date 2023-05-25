İyi Parti Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Bursa’da başlatacakları çalışmaların startını İnegöl’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek verdiler. Toktaş, “PKK ile biz yan yana anılmaktan ar ederiz. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu zamana kadar resmi olarak terörle, teröristle oturmuş olan siyasal parti Türkiye’de, AK Parti’dir. Bunu İYİ Parti ile ilişkilendirmek siyaseten acımasızlıktır, iftiradır” dedi.

Özel bir işletmede basın mensuplarıyla buluşan İyi Parti Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Milletvekillerine İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman, Genel Daire Kurulu Üyesi Müberra Çakır, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN KAZANAMADIĞI AMA BİZİM DE KAYBETMEDİĞİMİZ BİR SEÇİM

İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı İsmail Karaman, “14 Mayıs seçimlerinde yarım kalan bir işimiz var. Bu yarım kalan işimizi tamamlamak adına bundan sonra sayın vekillerimizle birlikte sahada olacağız. 14 Mayıs Cumhur İttifakı’nın kazanamadığı ama bizim de kaybetmediğimiz bir seçim oldu. Pazar günü inşallah 2. raundu olacak. Millet İttifakı’nın adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçip, bu seçimi de noktalamış olacağız. İyi Parti olarak Bursa’da 1. Bölge Milletvekilimiz sayın Selçuk Türkoğlu ve 2. Bölge Milletvekilimiz sayın Hasan Toktaş olmak üzere iki tane milletvekilimiz var. Ayın 29’undan sonra da yine İnegöl’ümüz, Bursa’mız ve ülkemiz için çalışmalara devam edeceğiz. Ben bu vesileyle sayın milletvekillerime yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah memleketimiz için hayırlı görevler yapacaklardır. Kendilerine de çok güvendiğimizi belirtmek istiyorum.

YANİ DEVLET İMKANLARIYLA SINIRSIZ, YEREL VE GENEL İMKANLARLA BİR YARIŞ YAŞADIK

İYİ Parti Bursa 1. Bölge Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise, “Öncelikle ikinci tur seçimleri Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Biz bugün Hasan başkanla birlikte Bursalıların, teşkilatlarımızın, üyelerimizin bize vermiş olduğu yetkiyle birlikte Bursa milletvekili olarak; dün nasıl ki teşkilatlarda almış olduğumuz görevlerde 7/24 alanda nasıl faaliyet gösteriyorsak, bugünden sonra da bize verilen bu görevin bilincinde olarak öksüz bırakılmış Bursa’nın, Ankara’da sesi olmak adına elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstereceğiz. Tabi ki çok dengesiz bir seçim süreci yaşadık. İşin aslı şuydu ki; biz aslında iktidar partisiyle değil, bir nevi partileşmiş bir devletle seçim yarışı yaptık. Örnek vermek istersek, Yenişehir’de bir program var oraya gideceğiz. Baktım sayın Bakan Varank tüm seçim boyunca tabiri caizse eskiden mahallelerde halka takıp ayı gezdirenler olurdu. Ona benzer bir şekilde TOGG aracını gezdirerek sürekli bir propaganda yapmaktadır. Bunun neticesinde Yenişehir’e gidiliyor ve bir tweet atmış kendileri, bakıyoruz TOGG kullanıyor, arka tarafta da Bursa Valisi sayın Yakup Canbolat oturuyor. Devletin Valisi eğer seçim çalışmalarına adaylarla katılacaktıysa bizimle de katılabilirdi. Netice de bizim de valimizdi. Biz böyle bir yarış yaşadık. Yani devlet imkanlarıyla sınırsız, yerel ve genel imkanlarla bir yarış yaşadık. Gerçek gündemlerden uzak tamamen suni gündemlerle algıyla oluşturulan ve sonradan çok net bir şekilde ortaya çıkan yalanlar, uydurma montajlarla seçmeni manipüle eden bir seçim süreciydi. Hiç sıkıntı yok, neticede vatandaş gerçeği gördü ve inşallah 28 Mayıs’ta da bu gerçek üzerine hareket edeceğini düşünüyoruz. Bizim siyaset yapma gerekçelerimiz olan; milletin içerisinde bulundukları farklılıkların reddi, anormal hayat pahalılığı, satın alma gücü kaybı, 10 milyonun üzerinde mülteciyle en büyük milli güvenlik sorunu, gelecekten ümidini kaybetmiş gençlerimiz, kutuplaşmayla birlikte nezaketin, saygının, sevginin ve bu dilin ortadan kalktığı bir Türkiye gerçeği gün gibi ortada. 15 Mayıs’ta bunlardan hiçbiri ortadan kalkmadı ve kalkmayacak. Bizim mücadele gerekçelerimiz ortada olduğu sürece, bizim de ülkeyle alakalı güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyle talebimiz, adalet talebimiz, liyakat talebimiz sürdüğü müddetçe siyaset ve bizim mücadelemiz devam edecek” dedi.

“İNEGÖL’ÜN BÜTÜN SORUNLARINA VAKIFIZ”

İYİ Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili Hasan Toktaş ise, “Biz bugün burada iki milletvekili olarak Genel Daire Kurulu Üyemiz sayın Müberra Çakır, Milletvekili adayımız sayın Dilek Durak, il yönetici arkadaşlarımızla bütün ilçe yönetim arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yoğunlaştırılmış bir program çerçevesinde bugün İnegöl’den başlayarak, Yenişehir’e, İznik’e, Orhangazi’ye beş ilçemizi gece saatlerine dek dolaşacağız. Bu vesileyle de öncelikle İnegöl ilçemizde basınımızla da bir araya gelerek bir hasbihal edelim istedik. 14 Mayıs seçimin birinci ayağı neticelendi. Biz de milletimizin teveccühüyle Bursa’dan İYİ Parti olarak iki milletvekili çıkardık. Öncelikle bize oy veren, vermeyen bütün hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar İnegöl’e gelip ilk aday olarak yaptığım basın açıklamasında da belirttiğim gibi biz özelde İnegöl’ün bütün sorunlarına vakıfız. İlçe teşkilatımızı da koordineli bir şekilde takip ediyoruz. İnegöl’ün temel meseleleri konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önümüzdeki dönemde hiç olmadığı kadar bunları gündeme taşıyacağız. Hemşerilerimizin her türlü sorunlarında, köylerimizin her türlü sorunlarında üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağımızın da özellikle bilinmesini istiyoruz. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilemedi, % 49,5’ta kaldı. Nasip olursa 28 Mayıs seçimlerinde özellikle dün yaşanan gelişmelerden sonra da ben Millet İttifakı’nın ve Millet İttifakı adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı seçileceğine yürekten inanıyorum. Çünkü sayın Tayyip Erdoğan’ın %49,5’ini 50 yapacak bir artısı yok. Bir tek Sinan Oğan’ın desteği buna yetmeyecektir. Selçuk başkanında ifade ettiği gibi Türkiye’de temel eksikler olan; liyakatsizliği, adaletsizliği giderme, Türkiye’nin Orta Doğululaşmasına engel olmak, bu tek adamlığı, bu sistemi ortadan kaldırmak üzere ben milletimizin denetleme mekanizmasını devreye sokarak Cumhurbaşkanı sayın Kılıçdaroğlu, meclis çoğunluğu birbirini destekleyen bir sistemi ortaya çıkaracağına inanıyorum” dedi.

BURSA HAK ETTİĞİNİ ALACAK

Toktaş açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Hizmet önceliğimiz şu olacak; öncelikle İnegöl’ün ve Bursa’nın, Bursa vilayeti açısından değerlendirdiğimizde, Bursa nüfus olarak Türkiye’nin 4.büyük, ekonomik olarak 3.büyük, ihracat olarak 2.büyük kentidir. Bursa ve İnegöl modeli Türkiye’de olmuş olsa Türkiye aslında kişi başı milli geliri 20-25 bin dolara taşınabilecek olan yaklaşık 80- 100 milyar dolar dış ticaret fazlası verebilecek bir ülke konumuna gelir. Bizim Selçuk başkanla beraber burada yapacağımız birinci öncelik Bursa’nın hakkını yaka tutmak üzere Ankara’da olmak. Nasip olursa bunu 28’inden sonra iktidar milletvekilleri olarak yapacağız. Bursa’nın hak ettiğini genel bütçeden getirdiğimiz zaman Bursa ve İnegöl’ün çözülemeyecek sorunu kalacağını düşünmüyorum.”

PKK İLE BİZ YAN YANA ANILMAKTAN AR EDERİZ

“Kara propagandaya dağ dayanmıyor ne yazık ki. Sabahtan akşama kadar devletin kanalı da dahil olmak üzere TRT‘den söz ediyorum, o TRT’ki Türkiye’de hangi görüşe sahip olursa olsun vatandaşımız ödediği vergilerle, çeşitli katkı paylarıyla ayakta duran toplumun her kesimine eşit davranması gerekirken, başta TRT olmak üzere havuz medya dediğimiz medyada inanılmaz bir kara propaganda yapıyor. Biz milliyetçi görüşe sahip insanlarız. Partimizde aynı şekilde milliyetçi bir görüşe sahiptir. PKK ile biz yan yana anılmaktan ar ederiz. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? HDP seçmeninin sayın Kılıçdaroğlu’nu tercih etmesi, bir kısmının da AK Parti’ye oy verdiğini biliyoruz. Sandıklarda Cumhurbaşkanlığında sayın Tayyip Erdoğan, milletvekilliğinde Yeşil Sol’a çıkan birçok sandık verileri var elimizde. Bu tercihten ötürü herhangi bir parti terör örgütleriyle ilişkilendirilemez. Bu zamana kadar resmi olarak terörle, teröristle oturmuş olan siyasal parti Türkiye’de, AK Parti’dir. Bunu İYİ Parti ile ilişkilendirmek siyaseten acımasızlıktır, iftiradır.”

ÜMİT ÖZDAĞ’IN MİLLET İTTİFAKI’NI DESTEKLEMESİ ÇOK DOĞAL BİR SONUÇTUR

“İş ikinci tura kaldığı zaman, üçüncü gelenlerin bir tercih yapması doğal bir süreçtir. Yapı olarak zaten kendileri de mevcut iktidara karşı muhalif yapıda olan bir isim. Dolayısıyla destek anlamında sayın Ümit Özdağ’ın Millet İttifakı’nı desteklemesi çok doğal bir sonuçtur. Zaten temel ilkele noktasında; başta sığınmacılar meselesi, Suriyeliler meselesi olmak üzere bu konuda bir çözüm önerisi olan, bu konuyu kısa sürede çözebilecek, Suriyelileri ülkelerine gönderebilecek irade Millet İttifakı’nda var. Bu konuda da bunu Türkiye’de en çok dillendiren siyasetçilerden biri sayın Ümit Özdağ’ın tercihinin bu şekilde olması, Anayasa’nın ilk 4 maddesine bağlılık ve Türk vatandaşlığı noktasındaki temel ilkeler konusunda da mutabık kalınabilecek İttifak, Millet İttifakı’dır. Çünkü baktığımızda Cumhur İttifakı içerisinde, geçmiş tecrübelerime dayanarak, Anayasa’dan Türk kimliğinin çıkarılması dahil olmak üzere AK Parti’nin bu konuda ciddi sabıkaları söz konusudur.”