Bilecik’te tarım arazilerinin korunması ve verimli kullanılmasına yönelik kararların değerlendirildiği Toprak Koruma Kurulu toplantısı, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan inceleme, değerlendirme ve izleme faaliyetleri, ortaya çıkan olumsuzluklar ve ilgili sorunları giderici önlemlere yönelik kararlar ele alındı. Toprak Koruma Kurulu toplantısı Valilik toplantı salonunda düzenlendi.

Vali Aygöl’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı, İlçe Belediye Başkanları, Kaymakamlar ile diğer kurumların temsilcileri katıldı.

Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Vali Aygöl, alınan kararların hayırlı olmasını temennisinde bulanarak, Bilecik’in sahip olduğu arazilerinin korunması ve geliştirilmesi, bu arazilerin amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesinin gelecek için çok önemli olduğunu bildirdi.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.