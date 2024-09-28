Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası’nın bu yılki 10. etabı İspanya’da başladı. Fransa’daki antrenman turlarında geçirdiği sakatlık sonrası tekrar pistlere dönen Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, muhteşem bir geri dönüş yaparak podyumun ikinci basamağında yer aldı.İSPANYA (İGFA) - Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP) heyecanı Aragon İspanya Pisti’nde devam ediyor. Fransa’da antrenmanlar sırasında sakatlanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sakatlık sonrası muhteşem bir geri dönüş yaparak sezonun 10. Etabının ilk yarışından ikinci olarak ayrıldı.

Geçirdiği kaza sonrası tedavisi Red Bull Sporcu Performans Merkezi'nde yapılan Toprak Razgatlıoğlu Aragon’da gerçekleşen ilk yarışa dördüncü sıradan başlarken kısa sürede rakiplerinin önüne geçerek ikinci sıranın sahibi oldu. Sakatlığı nedeniyle daha önceki iki etaba katılamayan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, elde ettiği başarıyla 385 puana ulaştı. Genel puan tablosunda liderliğini koruyan başarılı sporcu en yakın rakibi Nicolo Bulega’nın 33 puan ötesinde yer alıyor.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun şampiyonluk mücadelesini sürdüreceği Dünya Superbike Şampiyonası yarışlarının devamı, 29 Eylül Pazar günü TSİ 15:00’te koşulacak. Red Bull sporcuları Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü’nün podyum mücadelesi vereceği Dünya Supersport Şampiyonası yarışları ise TSİ 16:15’te gerçekleşecek. Heyecanla beklenen yarışlar, Red Bull TV ekranlarından canlı yayınlanacak.